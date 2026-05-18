L'edizione appena conclusa di Amici, il noto talent show di Canale 5, ha visto trionfare Lorenzo, con Elena D’Elia finalista. Subito dopo la finale, le protagoniste Elena D’Elia e Angie hanno annunciato l'uscita dei loro primi EP, segnando l'inizio della loro carriera discografica.

Elena D’Elia pubblicherà l'EP 'Non è mica fantasia' in digitale il 29 maggio, in fisico dal 12 giugno. Il disco include il singolo 'A parte me', una ballad profonda frutto della collaborazione con Amara e la produzione di Michele Canova per la versione radio edit. La giovane artista, classe 2006, ha dichiarato: “Sono esuberante, esagerata, ma nella scuola ho conosciuto diversi lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole.

Questo è un pezzo molto fragile dal testo incredibile. È un altro lato di me”.

Anche Angie, tra le protagoniste più in vista e vincitrice del Premio delle Radio, pubblicherà il suo lavoro 'Sogni di vetro' il 22 maggio, edito da EMI Records Italy/Universal Music Italia.

I progetti discografici dei talenti di Amici

Tutti i finalisti di Amici hanno pubblicato i propri EP con importanti etichette. Oltre ad Elena e Angie, il vincitore Lorenzo, anche Premio Spotify Singles, lancerà 'Stupida vita' (Warner Music Italy) il 22 maggio. Si aggiungono Plasma con 'Perdigiorno' (Columbia Records/Sony Music Italy), Cate Lumina con 'Catalina' (La Tarma Records) e Gard con 'Lividi' (Columbia Records/Sony Music Italy).

Questi progetti testimoniano il fermento creativo delle recenti edizioni del talent.

Amici: trampolino di lancio per la musica italiana

Le solide collaborazioni con le major discografiche confermano l'importanza di Amici nel panorama musicale italiano, offrendo ai giovani artisti concrete opportunità progettuali. L'EP 'Non è mica fantasia' di Elena, frutto della collaborazione con Amara e Michele Canova, ne è un esempio. Il programma si conferma un trampolino per i nuovi talenti, garantendo visibilità e crescita. Molti artisti lanciati dal talent si sono affermati, consolidando la reputazione di Amici come fucina di talenti. Il successo degli EP attuali segnala un dialogo stretto tra TV e industria musicale, valorizzando la collaborazione tra talent e case discografiche.