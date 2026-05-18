Raffaele Sollecito, protagonista di un noto caso giudiziario, è tornato in televisione per un'intervista a Francesca Fagnani nel programma 'Belve' su Rai2. Assolto definitivamente nel 2015 dall'omicidio di Meredith Kercher, Sollecito ha ripercorso la sua vicenda, concentrandosi sulla percezione pubblica che lo vede ancora colpevole.

Nell'intervista del 18 maggio 2026, Sollecito ha affermato: “Sette italiani su dieci mi reputano ancora colpevole”. Ha spiegato come questa convinzione influenzi vita e rapporti, rendendo difficile la normalità. “Vivo con un marchio che non si cancella più”, ha dichiarato, sottolineando il peso mediatico.

Ha raccontato dettagli del processo, la lunga detenzione e il percorso giudiziario con Amanda Knox, ricordando la pressione mediatica e il giudizio più per l'esposizione che per i fatti.

'Belve': giustizia e percezione pubblica

La trasmissione di Francesca Fagnani offre spazio a figure controverse. L'intervista a Raffaele Sollecito esplora il lato umano di storie di grande interesse, stimolando la riflessione su giustizia e percezione pubblica. L'iniziativa di Rai2 con 'Belve' affronta le conseguenze sociali e personali. Il caso Sollecito, per il clamore, evidenzia la distanza tra giustizia formale e percezione popolare. Fagnani ha incalzato l'ospite sulle ripercussioni esistenziali e la possibilità di ricominciare.

Sollecito ha ribadito: “La condanna dell’opinione pubblica è persino più dura di quella di un’aula di tribunale”.

Il caso Kercher: impatto mediatico e giudiziario

L'assoluzione definitiva di Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher, nel marzo 2015, ha concluso un procedimento durato otto anni. La vicenda ha avuto un'eco mediatica straordinaria per indagini complesse e partecipazione internazionale, polarizzando l'immagine. Il caso Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007, è studiato per come la comunicazione di massa influenzi reputazione e vita dei protagonisti. Interviste come quella a 'Belve' cercano di dare voce agli interessati, permettendo di raccontare la verità e riflettere sulle conseguenze. La distanza tra il verdetto dei tribunali e il giudizio dell'opinione pubblica italiana resta, per Sollecito, una ferita aperta.