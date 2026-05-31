Domenica 31 maggio 2026, alle 17:20 su Rai 1, torna “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini. Una nuova puntata ricca di incontri e storie, con ospiti dal mondo dello spettacolo e testimonianze di vita.

Ospiti e novità del daytime estivo Rai

Tra i protagonisti in studio, il pubblico ritroverà Pamela Prati, showgirl, attrice e cantante, e la storica annunciatrice e conduttrice televisiva Maria Giovanna Elmi. Entrambe condivideranno esperienze professionali e personali, offrendo spunti sulle rispettive carriere.

La puntata darà spazio anche a Lorella Boccia e Fabio Gallo, che si preparano a condurre “UnoMattina Weekly”.

Dal 6 giugno, insieme a Giulia Bonaudi, saranno al timone di questo nuovo programma del weekend estivo di Rai 1. Il format accompagnerà i telespettatori per tutta l'estate, trattando attualità, notizie, musica e raccontando gli angoli più belli del Paese. La loro presenza si inserisce nel più ampio contesto di rinnovamento del palinsesto estivo Rai, che punta su un'offerta variegata per mantenere alto l'interesse del pubblico, affiancando “UnoMattina Weekly” ad altri programmi come “Musica mia” e “Linea Blu”.

La storia di Manuel Lombardi: resilienza e passione agricola

Oltre ai personaggi dello spettacolo, “Da noi… a ruota libera” accoglierà la storia di Manuel Lombardi. Questo casertano di quarantanove anni ha intrapreso un percorso di riscoperta delle proprie radici agricole dopo la scomparsa del fratello Fabio.

Oggi, Manuel porta avanti con passione il suo sogno, dedicandosi alla produzione e alla promozione di uno dei formaggi più rari al mondo. La sua testimonianza rappresenta un esempio di resilienza e di come le difficoltà possano trasformarsi in nuove opportunità, un elemento distintivo del programma che alterna intrattenimento a racconti di vita autentici.

Francesca Fialdini: empatia e conduzione

Al timone di “Da noi… a ruota libera”, Francesca Fialdini si conferma una conduttrice di spicco nel panorama televisivo italiano. Con la sua esperienza giornalistica e il suo stile empatico, riesce a creare un ambiente accogliente per gli ospiti, facilitando racconti autentici e momenti di profonda riflessione. La sua capacità di connettersi con le storie umane è un elemento distintivo che contribuisce al successo del programma.