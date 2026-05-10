Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Sahika metterà in scena uno dei piani più inquietanti della soap, arrivando a organizzare un matrimonio post-mortem con Nadir pur di impossessarsi della holding. Dietro le sue lacrime al funerale, infatti, si nasconde la verità: è stata proprio lei a uccidere l’uomo con un veleno mortale.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Sahika disperata al funerale di Nadir

Tutti resteranno senza parole vedendo Sahika piangere davanti alla bara di Nadir. A scioccare i presenti, però, sarà il fatto che la donna si presenterà ufficialmente come la moglie dell’imprenditore.

L'incredulità colpirà duramente Kaya, che non riuscirà a restare in silenzio di fronte a quella rivelazione assurda. Trascinerà la sorella lontano da sguardi indiscreti per esigere la verità: “Com'è possibile che tu sia sua moglie se non hai mai provato altro che disprezzo per lui?”.

Sahika proverà a manipolare il fratello con tante falsità: “Tu non mi capisci, io l’ho sempre amato e l’ho perso proprio il giorno della sua morte”. Gli spettatori hanno già assistito alla spietata esecuzione: Nadir è caduto vittima di una sostanza letale somministrata segretamente dalla donna, un composto chimico capace di fermargli il cuore in pochi istanti senza lasciare tracce evidenti.

Ecco come Sahika ha sposato Nadir dopo averlo ucciso

Un flashback mostrerà come Sahika sia riuscita a diventare legalmente la moglie di Nadir. Sfruttando il silenzio della villa e il corpo ancora caldo dell'imprenditore, la perfida protagonista farà arrivare sul posto un funzionario pubblico, ignaro di celebrare un'unione con un uomo ormai privo di vita.

Con una freddezza che gela il sangue, Sahika coordinerà ogni dettaglio, assicurandosi che i soccorsi vengano allertati solo dopo che l'ultima firma sarà stata apposta sui documenti matrimoniali. “Prima le scartoffie, poi i medici”, sembrerà essere il suo macabro mantra.

Sahika elimina i testimoni: il segreto del matrimonio con Nadir è al sicuro

Per evitare qualsiasi rischio, la donna ordinerà infatti di eliminare tutti i testimoni della cerimonia illegale.

Grazie a questo colpo di mano burocratico, la dark lady della soap prenderà possesso delle chiavi dell'impero finanziario di Nadir. Mentre lei siederà sulla poltrona di comando della holding, Kaya resterà prigioniero di una menzogna costruita ad arte, senza sospettare minimamente di avere un'assassina in famiglia.