Le prossime puntate di Beautiful metteranno in scena una serie di movimenti destinati a incidere sugli equilibri tra i protagonisti della soap. Da un lato ci sarà il ritorno sulla scena di Ridge e Brooke, arrivati a Montecarlo in un momento cruciale per le strategie della Forrester Creations; dall’altro, a Los Angeles, diversi personaggi saranno alle prese con scelte personali e tensioni rimaste irrisolte.

Will torna a Los Angeles, ma il rapporto con Bill resta un punto interrogativo

Dopo il periodo trascorso all’estero per motivi di studio, Will è pronto a rientrare a Los Angeles.

Una notizia che riempie di gioia Katie, felice di poter riabbracciare il figlio e di vederlo di nuovo vicino alla famiglia. Per il giovane, però, il ritorno non appare del tutto semplice: Will teme infatti che Bill non reagirà con altrettanto entusiasmo, preso com’è dalla nuova vita sentimentale e dagli equilibri costruiti attorno alla sua attuale famiglia.

Nel frattempo, il fronte più delicato resta quello che coinvolge Sheila e Deacon. La donna, ancora turbata dagli eventi recenti, confida il proprio rimpianto per non aver dato ascolto a Hollis la sera della sua morte. Sheila comincia a sospettare che, proprio nello zaino di Tom — ormai scomparso — potessero trovarsi elementi decisivi per capire chi sia davvero il responsabile dell’omicidio.

Un dubbio che riapre interrogativi inquietanti e che lascia intendere come il caso sia tutt’altro che chiuso.

Hope e Steffy di nuovo ai ferri corti, mentre Poppy e Luna lasciano il loro appartamento

Sul fronte della Forrester Creations, Finn proverà ancora una volta a fare da paciere tra Hope e Steffy, convinto che entrambe stiano agendo nell’interesse dell’azienda, seppur da prospettive opposte. La sua mediazione, però, rischierà di scontrarsi con due visioni ormai inconciliabili: Steffy accusa Hope di pensare soltanto a se stessa, mentre la Logan ribatte che la rivale starebbe portando avanti una battaglia personale più che una valutazione professionale.

Steffy, dal canto suo, chiarirà la propria posizione sostenendo di non aver mai voluto cancellare del tutto Hope For The Future, ma solo sospenderla temporaneamente.

Una precisazione che non basterà a smorzare la tensione, già alimentata da rancori precedenti e da un clima sempre più instabile all’interno dell’azienda. Intanto Poppy e Luna si ritroveranno a raccogliere gli ultimi effetti personali dal loro appartamento, destinato alla demolizione, in un passaggio che segna simbolicamente la fine di una fase e l’inizio di un altro capitolo ancora tutto da definire.