Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) deciderà di vendicarsi di Halit Argun dopo aver scoperto che attende un figlio dall'amante. La donna accetterà la proposta di nozze di Nadir, il nemico numero uno del suo ex marito.

Yildiz accetta di sposare Nadir

Nadir chiederà ad Yildiz di sposarlo dopo aver scoperto che è tornata single. La donna rifiuterà la proposta dell'uomo, temendo una reazione da parte di Halit. Allo stesso tempo, Leyla farà credere all'amante di attendere un bambino da lui.

Il pubblico scoprirà che si tratta di un piano della segretaria per non perdere Halit.

Sahika, intanto, annuncerà la gravidanza di Leyla ad Yildiz. La sorella di Zeynep fuori di sé accetterà la proposta di nozze di Nadir davanti ad Halit. Quest'ultimo apparirà sconvolto di fronte alla decisione presa dall'ex moglie. Allo stesso tempo, Nadir sorprenderà la futura sposa con un anello di fidanzamento.

Ender dubita di Leyla

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yildiz si pentirà subito di aver accettato la proposta di nozze di Nadir. La donna raggiungerà l'abitazione dell'imprenditore, dove gli consegnerà l'anello di fidanzamento.

Ender, intanto, apprenderà che Leyla ha già posto fine alla gravidanza.

La donna inizierà a credere che sia una messinscena organizzata dalla segretaria per incastrare Halit. Allo stesso tempo, Nadir furibondo minaccerà Ender, che se non lo aiuterà con Yildiz sarà lei a pagarne le spese.

Yildiz ha ottenuto successo come conduttrice delle previsioni meteo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Halit è stata costretta a portare il piccolo a lavoro ma durante la diretta ha iniziato a piangere all'improvviso. La protagonista non si è lasciata sopraffare dall'imbarazzo, tanto da prenderlo in braccio davanti alle telecamere per poi continuare a dare le previsioni come se nulla fosse accaduto. In questa circostanza, Yildiz ha offerto ad Halitcan il suo omogenizzato di mele per placare il suo appetito.

La donna ha trasformato le classiche previsioni del meteo in un momento più intimo e vicino al mondo delle mamme, riscuotendo successo tra addetti ai lavori e telespettatori. L'esordio televisivo di Yildiz è stato premiato dalla critica che ha iniziato ad interessarsi della pappa offerta al bambino.

Lila, invece, si è sfogata con Zehra dopo aver scoperto che Yigit ha fatto ritorno in Turchia insieme ad una ragazza francese dai modi discutibili. Infine Halit ha preso male il divorzio da Yildiz, avvenuto in seguito al suo tradimento con Leyla.