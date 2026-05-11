Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 18 al 24 maggio svelano che Halit si ritroverà in gravi difficoltà economiche e sarà costretto ad accettare un umile lavoro come contabile in un supermercato.

Yildiz mossa a compassione per Halit

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda da lunedì 18 a domenica 24 maggio su Canale 5 prendono il via dalla decisone di Yildiz di andare a far visita ad Halit. Trovandolo in cattive condizioni, poiché in ristrettezze economiche. Yildiz sarà mossa a compassione e manderà Aysel a fare la spesa e a cucinare per loro, dimostrando di fatto che il legame con il suo ex marito non si è mai spezzato del tutto nonostante tutto il male subito.

Yildiz, quindi, organizzerà una cena di famiglia per festeggiare il primo dentino del piccolo Halit Can, ma improvvisamente quest'ultimo si sentirà male e gli alzerà la febbre. Tutti correranno in ospedale, ma per Halit arriverà un'amara delusione. L'uomo verrà umiliato perché non riuscirà a pagare il conto in ospedale e tutti lo derideranno. Halit quindi metterà da parte l'orgoglio e accetterà un lavoro molto umile come contabile in un supermercato.

Yigit vuole stare accanto a Lila

Yigit, dopo aver scoperto che il ragazzo di Lila l'ha lasciato, si farà assumere come barista nel centro ristoro dell'Università frequentata da Lila. La giovane, però, ancora ferita, terrà a distanza Yigit rifiutando il suo supporto.

Sahika organizzerà un nuovo piano di vendetta. Dopo aver visto fallire il suo tentativo di tornare a lavorare per Nadir sarà determinata a colpire tutti coloro che l'hanno delusa. Mentre Ender e Yildiz festeggeranno la fine dei ricatti subiti da Nadir, entrambe saranno certe che Sahika sia implicita nella morte dell'uomo, ma altrettanto certe che ormai Sahika sia pronta a fra ritorno in Svizzera. D'altra parte, anche Kaya comincerà a pensare che la sorella sia coinvolta nella morte di Nadir.

Halit, lontano dai fasti del passato, continuerà a lavorare in silenzio. Intanto, un evento del passato potrebe ribaltare la tranquillità che Ender ha cercato di costruirsi.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz ha scoperto che Leyla aspettava un figlio da Halit.

Delusa dalla scoperta, la donna è andata nell'ufficio dell'ex marito, interrompendo una riunione e ha accettato platealmente la prposta di matrimonio di Nadir. Infine, Yildiz ha ottenuto enorme successo con la sua purea di mele.