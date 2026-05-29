La serata televisiva di giovedì 28 maggio ha visto la serie turca ‘Forbidden Fruit’ imporsi come programma più seguito in prima serata su Canale 5. Attraendo 1.924.000 telespettatori, con un 14,3% di share. Su Rai1, il film ‘Permette? Alberto Sordi’ ha ottenuto 1.880.000 spettatori, pari al 13% di share.

Ascolti in prima serata: ‘Forbidden Fruit’ leader

La dizi turca ha avuto successo. La differenza con il film su Alberto Sordi è stata contenuta ma sufficiente a garantirne la vittoria. Su Rai2, ‘Ore 14 Sera’ ha totalizzato 1.224.000 telespettatori e il 10,2% di share.

Su Italia 1, ‘Sarabanda Celebrity’ ha coinvolto 872.000 spettatori, pari al 6,7% di share.

Dati degli altri programmi e access prime time

‘Piazzapulita’ su La7 ha raggiunto 861.000 spettatori (6,8%). Su Rete 4, ‘Dritto e Rovescio’ ha registrato 732.000 telespettatori (6,4%). ‘Splendida Co.co.co!’ su Rai3 ha segnato 783.000 spettatori (4,4%). La replica di ‘MasterChef’ su Tv8 ha raccolto 424.000 telespettatori (3,4%), mentre su Nove, ‘Nove Comedy Club – Bodyscemi’ ha ottenuto 402.000 spettatori (2,7%).

Nella fascia dell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha registrato 4.496.000 spettatori e il 23,8% di share. Su Canale 5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.467.000 telespettatori, pari al 23,7% di share, in una competizione equilibrata.

La serata del 28 maggio ha confermato una competizione televisiva dinamica, con ‘Forbidden Fruit’ leader della prima serata e un crescente interesse per le produzioni turche.