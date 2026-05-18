Forbidden Fruit torna con una settimana densa di colpi di scena e tensioni emotive: da lunedì 25 a domenica 31 maggio i protagonisti saranno messi di fronte a nuove tentazioni, segreti sempre più difficili da nascondere e decisioni capaci di cambiare ogni equilibrio. Le anticipazioni della soap turca di Canale 5 rivelano una serie di intrighi familiari, incidenti inattesi e rapporti che vacillano. La terza stagione continua a intrecciare le vite dei suoi personaggi con svolte sorprendenti e inaspettate.

Nuovi incontri e verità scomode

Yildiz resta affascinata da Kerim, un uomo sfacciato conosciuto sul posto di lavoro, ma l’entusiasmo iniziale viene subito ridimensionato dal consiglio di Ender, che la invita a non fidarsi e a mantenere le distanze dall'uomo misterioso.

Nel frattempo emergono situazioni delicate anche per gli altri: Ender, Kaya e Sahika scoprono con sorpresa che Yigit lavora come lavapiatti in una caffetteria universitaria, segno di difficoltà o di una scelta che nasconde motivazioni più profonde. Un altro momento di tensione coinvolge proprio Ender: la donna accetta un passaggio da Sahika dopo un guasto alla sua auto, ma il viaggio si trasforma in un episodio pericoloso a causa di un incidente, destinato ad avere conseguenze nei rapporti tra i personaggi.

Halit tra sospetti, famiglia e gesti nascosti

Parallelamente, Halit è determinato a scoprire chi ha causato la sua rovina economica e, per avvicinarsi alla verità, lascia la casa del suo collaboratore fidato Sitki trovando un modo per trasferirsi da Yildiz con una scusa.

Nel frattempo, sul fronte familiare, si trova a gestire situazioni complesse ma profonde: quando trova una busta di denaro nel cappotto di Erim, scopre che il figlio ha venduto la sua chitarra per aiutarlo economicamente, gesto che lo colpisce nel profondo. Deciso a rimettere ordine nella vita dei suoi figli, Halit convince Zehra a intraprendere un percorso terapeutico e, nell’ombra, cerca di fare ciò che può per restituire serenità alla famiglia. Tuttavia, tra indagini personali e tensioni domestiche, il suo equilibrio resta fragile e destinato a essere messo nuovamente alla prova.