Per Emiliano la finale di Amici è stata un'altalena di emozioni, da quelle piacevoli per la vincita di diversi premi a quelle un po' più amare per una sconfitta al televoto per lo 0,16%. Sui social c'è chi si è lamentato per la chiusura anticipata della votazione tra il 17enne e Alessio subito dopo il malore del primo, ma il riscatto è avvenuto quando due grandi compagnie di danza gli hanno offerto contratti di lavoro in giro per il mondo.

Puntata amara per Emiliano

Come svelano le percentuali dei televoti della finale di Amici 25, Emiliano è stato ad un passo dalla vittoria della categoria ballo.

"Sta poco bene, ora è con il medico. Niente di grave, ma non mi sembra il caso di fare un'altra coreografia. Se Alessio è d'accordo, chiuderei il televoto", ha detto Maria De Filippi a pochi minuti dalla proclamazione dei due allievi che si sarebbero giocati il primo posto.

Il piccolo malore che ha colpito il 17enne tra un'esibizione e l'altra, dunque, ha spinto la conduttrice ad anticipare la fine della sua sfida con il danzatore hip-hop, che si è conclusa con il successo di quest'ultimo con il 50,08% dei voti contro il 49,92%.

Emiliano, dunque, ha perso per lo 0,16%.

Le teorie dei fan di Amici

Quando sono state pubblicate le percentuali di tutti i televoti dell'ultima puntata di Amici, sul web c'è chi ha avanzato l'ipotesi che la produzione potrebbe aver favorito Alessio chiudendo anticipatamente la sua sfida contro Emiliano.

"Hanno chiuso il televoto appena ha superato Emiliano e nessuno mi toglie dalla testa questa cosa", "Emiliano è sempre stato in testa, anche quando c'era Nicola, ma loro volevano Alessio", "Emiliano è minorenne, non poteva esibirsi dopo la mezzanotte", "Gli hanno scippato la vittoria", "Non hanno favorito Alessio ma Lorenzo", si legge su X in queste ore.

nessuno mi toglie dalla testa che abbiano chiuso il televoto appena alessio ha superato emiliano #amici25 pic.twitter.com/foLaJDOJWt — GuardoAmici (@Neobule50) May 17, 2026

I premi vinti dal ballerino

Anche se non ha vinto né il programma né la sua categoria di appartenenza, Emiliano può dirsi soddisfatto del suo percorso ad Amici.

Nell'ultima puntata del serale, infatti, il 17enne si è aggiudicato il Premio della critica (50.000 euro), il Premio Oreo (30.000 euro) e il premio Marlù (7.000 euro), per un totale di 87.000 euro.

Il ballerino ha anche ricevuto due proposte di lavoro da prestigiose compagnie di danza.