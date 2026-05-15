Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda il 15 maggio verrà proclamato il quarto finalista, e sarà colui che vincerà il televoto che è stato aperto martedì sera. Degli 811 utenti che hanno partecipato al sondaggio di GF Forum Free su questa nomination, il 50,06% si è schierato dalla parte di Raul Dumitras, che quindi è leggermente in vantaggio su Renato Biancardi (49,94%).

Testa a testa nella semifinale del GF Vip

Chi accederà alla finale del GF Vip venerdì 15 maggio? Stando ai risultati parziali di diversi sondaggi online, non ci sarebbe un super favorito e ciò significa che nel corso della diretta potrebbe accadere di tutto.

Su GF Forum Free, ad esempio, si sono espressi in 811: il 50,06% si è schierato dalla parte di Raul, invece il 49,94% con Renato.

Tra i due concorrenti che si stanno sfidando per un posto nella puntata di martedì prossimo, dunque, c'è uno scarto di voti davvero esiguo e il verdetto finale potrebbe premiare uno o l'altro.

Altre percentuali online

I fan che hanno partecipato al sondaggio di Angolo delle notizie, invece, si sono schierati in maniera più netta.

A poche ore dall'inizio della semifinale del GF Vip, in questa votazione online Raul è primo con il 65% e Renato lo insegue con il 35%.

Chi la spunterà? Per scoprire il nome del quarto finalista del reality occorrerà guardare la puntata su Canale 5.

Le anticipazioni della penultima puntata

Oggi, 15 maggio, al GF Vip accadranno tantissime cose e a confermarlo sono le anticipazioni che sono state diffuse dal sito ufficiale del programma.

Nel corso della semifinale, ad esempio, Ilary Blasi entrerà nella casa per fare una comunicazione molto importante ai concorrenti (probabilmente svelerà la data della finale).

Valeria Marini, invece, tornerà per regalare un momento divertente sia agli inquilini che ai telespettatori, poi si passerà ai confronti e al centro dell'attenzione finiranno soprattutto Raimondo e Francesca.

La sfida dei talenti vedrà contrapposte le squadre capitanate da Antonella e Alessandra, ma la curiosità del pubblico è tutta per la coreografia che Manzini ha creato sui brani di Annalisa.

Durante la puntata verrà proclamato il quarto finalista, che sarà uno tra Raul e Renato.