Le nuove registrazioni di Uomini e Donne continuano a regalare colpi di scena inaspettati, soprattutto nel trono over, che nelle ultime settimane sta monopolizzando l’attenzione del pubblico. Durante le riprese di mercoledì 13 maggio, emerse grazie alle indiscrezioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, si è assistito a una puntata carica di tensione, sentimenti messi alla prova e decisioni improvvise che hanno cambiato gli equilibri in studio.

Un confronto acceso scuote il trono over

Tra i protagonisti indiscussi della registrazione c’è Cinzia Paolini, coinvolta in una situazione sentimentale sempre più complicata.

A sparigliare le carte arriva il ritorno di Marco Troiani, determinato a riconquistare la dama. Il confronto tra i due si sviluppa subito su toni intensi: Marco si mostra profondamente coinvolto, lasciandosi andare anche a momenti di forte emozione e dichiarando apertamente di non aver mai smesso di provare sentimenti per lei. Nonostante le sue parole e un invito concreto a ricominciare lontano dalle telecamere, Cinzia evita di prendere una posizione chiara. Questa esitazione scatena le critiche di opinionisti e partecipanti, che non risparmiano commenti duri nei suoi confronti. A rendere la situazione ancora più tesa è la dichiarazione di Marco, pronto a chiudere un occhio anche su altre frequentazioni pur di tornare con lei.

Una presa di posizione che genera reazioni contrastanti e accende un duro botta e risposta con Mario Lenti. Intanto, attraverso una storia Instagram, Pugnaloni ha rivelato un retroscena riguardante quanto accaduto in studio e mai successo prima. Tutto il parterre over, pertanto cavalieri e dame, stanchi della situazione venutasi a creare, ha lasciato lo studio in segno di protesta.

Addii e tensioni: lo studio si svuota

La situazione raggiunge il culmine quando Cinzia, visibilmente sotto pressione, decide di abbandonare lo studio annunciando la volontà di lasciare definitivamente il programma. Marco la segue nel tentativo di farla tornare sui suoi passi e, poco dopo, entrambi rientrano, ma senza che si arrivi a una vera soluzione.

Il clima resta teso anche nel successivo confronto tra Cinzia e Mario Lenti: la dama prova a ottenere chiarezza, ma si trova davanti un muro. L’atteggiamento distaccato di lui sorprende il pubblico, che reagisce con un applauso inatteso. Poco dopo, Mario decide di chiudere il suo percorso nel dating show, salutando tutti e uscendo di scena. A completare la registrazione, momenti più leggeri che stemperano la tensione: una nuova sfilata femminile, conclusa con la vittoria di Gemma Galgani, e uno spazio dedicato a iniziative solidali care alla trasmissione.