Sabato 30 maggio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “Gigi Stadio Maradona – Una notte a Napoli”, l’evento musicale che segna il ritorno di Gigi D’Alessio, a nove anni di distanza, sul palco del grande impianto sportivo partenopeo.

La serata sarà un intreccio di musica, racconti e momenti ad alta intensità emotiva, arricchita dalla presenza di numerosi ospiti: Elodie, Geolier, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA ed Elena D’Amario. Un percorso spettacolare che accompagnerà il pubblico dentro l’atmosfera unica di Napoli, tra energia e condivisione.

“Un appuntamento da vivere con entusiasmo, all’insegna della festa e della condivisione”. Lo show è prodotto da FriendsTv in collaborazione con GGD Edizioni, con la regia di Roberto Cenci.

Ospiti e importanza dell'evento televisivo

Il concerto-evento si è svolto lo scorso giugno nello stadio partenopeo e, sulla scia dei grandi appuntamenti in Piazza del Plebiscito, ha registrato un notevole successo di pubblico. Gigi D’Alessio ha interpretato i suoi brani più noti, condividendo il palco con diversi ospiti e amici del mondo della musica, accolti con grande entusiasmo dagli spettatori.

Nella versione televisiva in onda su Canale 5, saranno numerosi gli artisti che accompagneranno il protagonista della serata: Elodie, Clementino, Geolier, Alessandra Amoroso e LDA.

Un evento che riporta in primo piano le eccellenze artistiche partenopee, trasformando ancora una volta Napoli in protagonista dello spettacolo televisivo.

Nel frattempo, D’Alessio ha annunciato anche il calendario del tour estivo, che si terrà nella cornice della Reggia di Caserta con diverse date previste tra l’8 e il 21 giugno. Si è inoltre conclusa la sua esperienza televisiva accanto a Maria De Filippi nel ruolo di giudice dell’edizione 2026 del talent “Amici”.