Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), i sentimenti torneranno al centro della scena con una proposta di matrimonio. Yigit deciderà di fare il grande passo con Lila e organizzerà tutto nei minimi dettagli, trasformando un semplice incontro in un momento indimenticabile.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yigit e Lila si sposano, la proposta

Sarà Caner il primo a scoprire le intenzioni di Yigit: quest'ultimo, infatti, gli confiderà di voler sposare Lila e di voler immortalare tutto con una telecamera. Il giovane, con la complicità dello stesso Caner e di Zehra, preparerà una sorpresa romantica in un locale, facendo credere a Lila che si tratti di una semplice uscita.

Nel momento più emozionante della serata, Yigit si inginocchierà davanti a lei e le farà la fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”. Lila, completamente sorpresa, cederà all’emozione e risponderà: “Sì, per sempre sì”.

Subito dopo, Zehra e Caner usciranno dal loro nascondiglio tra applausi e abbracci. Caner si lascerà andare a un commento pieno di entusiasmo: “Te l’avevo detto che l’avrebbe accettato”.

Halit reagisce male

Dopo la proposta, Yigit e Lila informeranno le rispettive famiglie. Halit, pur non essendo del tutto convinto, sceglierà di non opporsi al matrimonio. Il suo atteggiamento, però, resterà piuttosto freddo e distaccato.

Parallelamente, Yildiz inizierà a notare alcuni comportamenti strani dell’ex marito.

Tutto partirà quando Halit sentirà Yildiz confessare a Ender: “Mi sono innamorata di nuovo”. Una frase che lo colpirà profondamente e che finirà per alimentare nuovi dubbi.

Quando Halit proverà ad affrontare l’argomento, Yildiz negherà tutto, ma lui si mostrerà sorprendentemente calmo: “Le persone cambiano”, dirà, lasciandola sorpresa.

Forbidden Fruit: la svolta per Yigit e Halit nei pomeriggi di Canale 5 e in streaming

La romantica proposta di matrimonio di Yigit e l'inaspettata reazione di Halit saranno i grandi protagonisti delle prossime puntate di Forbidden Fruit, la cui messa in onda è confermata per tutti i pomeriggi della settimana su Canale 5, con la possibilità di seguire ogni singolo episodio anche in modalità on demand sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.