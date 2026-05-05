Non è passata neppure una settimana da quando Helena Prestes è partita per l'America, ma sono già tante le persone che sembrano sentire la sua mancanza. Tramite i loro account Instagram, ad esempio, Stefania Orlando e Amanda Lecciso hanno fatto una dolce dedica alla modella che hanno conosciuto nella casa del Grande Fratello e con la quale hanno una bellissima amicizia tutt'ora.

Il gesto social per Helena

Qualche giorno fa Helena ha lasciato l'Italia per motivi di lavoro e non dovrebbe tornare prima di un altro mese.

Se Javier sta cominciando ad ambientarsi a Lecco, dove è andato a vivere con la fidanzata, c'è chi non ha perso l'occasione per fare una dolce dedica alla modella che si è trasferita temporaneamente dall'altra parte del mondo.

"Manchi solo tu", hanno scritto Stefania Orlando e Amanda Lecciso accanto ad una foto che si sono scattate in un bar.

Le due ex concorrenti del Grande Fratello, dunque, si sono date appuntamento per chiacchierare e avrebbero voluto condividere quel momento anche con l'amica che attualmente si trova in America.

I commenti dei fan

Il pensiero che Stefania e Amanda hanno avuto per Helena ha fatto piacere a tutte le persone che hanno visto nascere la loro amicizia nella casa del Grande Fratello.

"Loro la amano come noi", "Grandi", "Le uniche che erano sempre dalla sua parte", "Due pilastri per la nostra Helena", "Brave entrambe", "Le hanno sempre voluto bene", "Che bello sapere che si frequentano ancora", "Dolcissime", "Hanno fatto tanto per lei e chi ha visto il programma lo sa bene", si legge su X.

Ospitate e sponsorizzazioni negli USA

Helena è in America da pochi giorni, ma sono già tante le cose che ha fatto.

Nel weekend, ad esempio, la modella è volata a Miami (era a New York) e ha assistito al Gran Premio di Formula 1 assieme a tante altre influencer.

Tra un'ospitata e l'altra Prestes ha anche registrato alcuni video per sponsorizzare diversi brand dei quali è testimonial e poi li ha pubblicati sui suoi seguitissimi profili social.

Nei momenti liberi, invece, la 35enne si è divisa tra le amiche e la famiglia (in particolare la nonna), tutte persone che vede poco perché vivono dall'altra parte del mondo.