Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore chiude con numeri ancora solidi nel daytime di Rai 1, ma il confronto con lo scorso anno evidenzia una flessione evidente negli ascolti. La soap pomeridiana, diventata negli anni uno dei prodotti di punta della rete ammiraglia Rai, ha infatti registrato un calo sia in termini di share sia nel numero complessivo di telespettatori rispetto al finale della stagione precedente.

Ascolti Il Paradiso delle Signore: confronto tra 5 maggio 2025 e 22 maggio 2026

Il dato più significativo emerge dal paragone diretto tra l’ultima puntata della nona stagione, trasmessa il 5 maggio 2025, e quella della decima stagione andata in onda il 22 maggio 2026.

Nel 2025 la soap aveva chiuso con risultati record:

1 milione e 936 mila spettatori

22,2% di share

oltre 2 milioni in Total Audience, con picchi vicini al 22,8%

Numeri che avevano confermato il grande successo della serie daily di Rai 1 nel pomeriggio televisivo.

Diverso invece il bilancio dell’ultimo episodio trasmesso il 22 maggio 2026:

circa 1 milione e 700 mila spettatori in Total Audience

share compreso tra il 19,2% e il 19,7%

Il confronto certifica quindi una perdita di circa:

230 mila spettatori

oltre 3 punti di share rispetto al finale della stagione precedente.

Il calo degli ascolti della soap Rai

Nonostante la soap continui a mantenere una posizione competitiva nel daytime, il calo rispetto al 2025 appare evidente.

Durante la stagione 2025/2026, infatti, Il Paradiso delle Signore ha faticato maggiormente rispetto al passato, soprattutto nei mesi iniziali dell’anno.

La media stagionale si sarebbe attestata intorno al 17,5% di share, in flessione rispetto alla stagione precedente che viaggiava vicino al 19-20%. Un dato che conferma come la fiction daily abbia perso parte della forza che l’aveva resa uno dei programmi più seguiti del pomeriggio Rai.

La concorrenza delle soap turche pesa sugli ascolti

Tra le principali cause del rallentamento ci sarebbe la crescita della concorrenza Mediaset nel daytime. Le serie turche trasmesse da Canale 5 hanno infatti conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico, rendendo più complicata la leadership assoluta per la soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

Anche nei periodi migliori della stagione, la serie non è riuscita con continuità a superare il muro del 20% di share, traguardo che nelle annate precedenti veniva raggiunto con maggiore facilità.

Finale di stagione comunque positivo per Rai 1

Nonostante il calo, il bilancio finale resta comunque positivo per Rai 1. La soap continua infatti a garantire ascolti superiori alla media della fascia pomeridiana e mantiene un pubblico molto fedele, anche sulle piattaforme digitali.

Il finale del 22 maggio 2026 ha inoltre mostrato un leggero recupero rispetto ai mesi più difficili della stagione, segnale che il pubblico continua a seguire con interesse le vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese.

La Rai, non a caso, avrebbe già confermato la nuova stagione della soap, pronta a tornare in onda dopo la pausa estiva con nuovi intrecci e nuovi personaggi.