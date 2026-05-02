Sul web si è parlato molto della scelta di Javier Martinez di non partire con Helena Prestes per l'America, e soprattutto gli haters della coppia hanno colto la palla al balzo per attaccare entrambi. In una live che ha fatto di recente su TikTok, però, il 31enne ha risposto a queste persone dicendo che trascorrerebbero le loro giornate a scrivere cattiverie su un giovane che potrebbe essergli nipote.
Le spiegazioni di Javier in diretta
Un paio di giorni fa Helena è volata in America per motivi di lavoro, ma sui social c'è chi non ha perso l'occasione per sottolineare il fatto che Javier è rimasto in Italia pur avendo concluso la stagione con la Terni Volley Academy.
All'inizio di una live che ha fatto di recente su TikTok, però, è stato lo stesso Martinez a spiegare perché non è partito con la fidanzata.
"Lo dico subito per evitare che la gente di mi sfracassi la vita. Io e Helena siamo persone mature con attività e cose da fare. Qui è ancora pieno di scatoloni, quindi le ho detto di partire e se ci sarà modo e tempo la raggiungerò, altrimenti ci vedremo al suo ritorno. Così fa una persona sana, non tossica e che ha fiducia", ha detto il pallavolista con tono deciso.
La replica piccata alle offese
Javier ha chiarito solitamente non dà peso ai commenti negativi e alle critiche che riceve, ma in quest'occasione ha voluto puntualizzare un paio di cose per tutelare sé stesso e la sua relazione con Helena.
"In queste 48 ore mi è arrivato di tutto. Mi scrivete cattiverie e siete molto più grandi di me, questa cosa è preoccupante. Dite cose senza un minimo fondamento. Io lascio perdere, tanto siete voi che vi fate il sangue amaro", ha concluso il 31enne in live.
servito. pic.twitter.com/3yCJSZYyhF— cicci🪽 (@francydero) April 30, 2026
La reazione del fandom
L'ultima stoccata di Javier agli haters è stata accolta con entusiasmo dai fan che non sopportano più di leggere offese nei confronti del ragazzo e della fidanzata Helena.
"Sempre dalla vostra parte", "Lui entra in live, vi manda a quel paese e va avanti", "Sei un grande", "Bravo", "Javier è davvero una persona perbene", "Ha servito", "Li ha asfaltati con eleganza", "Impeccabile questo discorso", "Conciso e diretto", "Merita una standing ovation", "Non leggo errori", si legge sui social.