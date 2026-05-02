Sul web si è parlato molto della scelta di Javier Martinez di non partire con Helena Prestes per l'America, e soprattutto gli haters della coppia hanno colto la palla al balzo per attaccare entrambi. In una live che ha fatto di recente su TikTok, però, il 31enne ha risposto a queste persone dicendo che trascorrerebbero le loro giornate a scrivere cattiverie su un giovane che potrebbe essergli nipote.

Le spiegazioni di Javier in diretta

Un paio di giorni fa Helena è volata in America per motivi di lavoro, ma sui social c'è chi non ha perso l'occasione per sottolineare il fatto che Javier è rimasto in Italia pur avendo concluso la stagione con la Terni Volley Academy.

All'inizio di una live che ha fatto di recente su TikTok, però, è stato lo stesso Martinez a spiegare perché non è partito con la fidanzata.

"Lo dico subito per evitare che la gente di mi sfracassi la vita. Io e Helena siamo persone mature con attività e cose da fare. Qui è ancora pieno di scatoloni, quindi le ho detto di partire e se ci sarà modo e tempo la raggiungerò, altrimenti ci vedremo al suo ritorno. Così fa una persona sana, non tossica e che ha fiducia", ha detto il pallavolista con tono deciso.

La replica piccata alle offese

Javier ha chiarito solitamente non dà peso ai commenti negativi e alle critiche che riceve, ma in quest'occasione ha voluto puntualizzare un paio di cose per tutelare sé stesso e la sua relazione con Helena.

"In queste 48 ore mi è arrivato di tutto. Mi scrivete cattiverie e siete molto più grandi di me, questa cosa è preoccupante. Dite cose senza un minimo fondamento. Io lascio perdere, tanto siete voi che vi fate il sangue amaro", ha concluso il 31enne in live.

La reazione del fandom

L'ultima stoccata di Javier agli haters è stata accolta con entusiasmo dai fan che non sopportano più di leggere offese nei confronti del ragazzo e della fidanzata Helena.

"Sempre dalla vostra parte", "Lui entra in live, vi manda a quel paese e va avanti", "Sei un grande", "Bravo", "Javier è davvero una persona perbene", "Ha servito", "Li ha asfaltati con eleganza", "Impeccabile questo discorso", "Conciso e diretto", "Merita una standing ovation", "Non leggo errori", si legge sui social.