Dopo un giorno di stop, la regolare programmazione di Uomini e donne riprenderà lunedì 4 maggio e andrà avanti fino a venerdì 8. Le anticipazioni del web svelano che nelle prossime puntate si parlerà molto di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, che torneranno in studio per annunciare il loro fidanzamento ma verrà molto attaccati soprattutto dagli opinionisti. Nicola e Giada, invece, inizialmente decideranno di lasciare il programma ognuno per conto proprio e poi riappariranno agli Elios per ufficializzare la loro unione.

Caos e polemiche a Uomini e donne

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 4 all'8 maggio svelano che in studio si creerà il caos quando Elisabetta e Sebastiano torneranno per annunciare che hanno deciso di darsi un'altra possibilità.

Il cavaliere aveva lasciato il programma in coppia con Simona ma, dopo neppure due settimane, ha avuto un ripensamento e ha raggiunto la ex all'Isola d'Elba per dichiararsi a lei.

Quando i due racconteranno come è avvenuto il loro ritorno di fiamma, gli opinionisti interverranno per attaccare entrambi definendoli falsi e pronti a tutto pur di stare al centro dell'attenzione.

Al termine di un lungo dibattito, i protagonisti del trono Over andranno via mano nella mano.

L'uscita da soli e il ritorno in coppia

Nei prossimi giorni i fan di Uomini e donne assisteranno all'addio al programma di altri due personaggi che nell'ultimo periodo sono stati spesso al centro dello studio per confrontarsi.

In una puntata che andrà in onda all'inizio della settimana Nicola e Giada decideranno di andare via separatamente, ma prima del weekend sarà trasmesso in tv il loro ritorno per annunciare un fidanzamento che spiazzerà tutti.

Quando finisce l'edizione 2025/2026

Le registrazioni di quest'edizione di Uomini e donne sono agli sgoccioli: stando a quello che si vocifera sul web in questo periodo, gli studi Elios dovrebbero chiudere i battenti attorno al 12 maggio.

La messa in onda delle puntate inedite, però, dovrebbe andare avanti fino alla fine del mese, molto probabilmente il saluto di Maria De Filippi al pubblico sarà trasmesso tra giovedì 28 e venerdì 29.