La forza di una donna sbarca in prima serata con il gran finale previsto per il 22 maggio: una lunga puntata imperdibile che vedrà Bahar e Ceyda finalmente felici.

Le anticipazioni tv rivelano che a partire dal 18 maggio, La forza di una donna non sarà più trasmessa al pomeriggio. A sostituirla sarà Racconto di una notte, la soap che ha debuttato in prima serata la domenica e che è destinata a conquistare il pomeriggio di Canale 5.

Il gran finale de La forza di una donna

Importanti cambi di programmazione sono previsti a casa Mediaset con la finale de La forza di una donna.

La soap turca che vede protagonista Bahar andrà in onda di pomeriggio fino al 17 maggio e farà una pausa di qualche giorno per tornare in prima serata con il gran finale di sempre. L'imperdibile appuntamento è per il 22 maggio con un bel lieto fine per i protagonisti. Bahar e Ceyda coroneranno il loro sogno d'amore con Arif e Raif: le inseparabili amiche festeggeranno la loro felicità con i loro cari in una location da favola. Non ci saranno intoppi, ma le sorprese non mancheranno e renderanno tutto ancora più emozionante. Il pubblico saluterà per sempre La forza di una donna che ha raggiunto importanti risultati di ascolto. La sostituta sarà alla sua altezza? Si può verificare già da lunedì 18 maggio, quando nella fascia pomeridiana dalle 16.05 alle 16.45 sarà trasmessa Racconto di una notte, la dizi turca che per il momento è andata in onda la domenica in prima serata.

Racconto di una notte al posto de La forza di una donna

La nuova programmazione di Canale 5 prevede la messa in onda di Racconto di una notte al posto de La forza di una donna. La soap con Burak Deniz è composta di una sola stagione, ricca di colpi di scena. I protagonisti, Mahir e Canfeza, dovranno lottare contro le loro famiglia per vivere il loro amore. La famiglia Yilmaz ha imposto a Mahir le nozze con Sila, incinta del suo defunto cugino Kemal, per salvarle l'onore e avere un erede. In realtà si scoprirà che Sila non è incinta di Kemal ma di un uomo già sposato. Mahir dovrà far fronte anche a Rasit, l'uomo che lui vede come un padre e che in realtà sta fingendo con tutti. Il perfido commissario, in realtà, è il fratello di Kursat e vuole vendicarsi di lui a causa della pessima infanzia che ha vissuto a causa del loro padre.