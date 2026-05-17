Don Lisandro tornerà nelle trame de La Promessa con una grande festa che distruggerà i piani di Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che don Lisandro festeggerà l'anniversario di nozze e inviterà i De Lujan al ricevimento. Per Leocadia e Angela sarà l'occasione per organizzare le nozze con Beltràn alle spalle di Lorenzo. Il Capitano, però, si presenterà al ricevimento e rovinerà tutto.

Il saluto di don Lisandro a La Promessa non è un addio

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che don Lisandro presto lascerà il palazzo di Alonso e si toglierà qualche sassolino dalle scarpe per Leocadia.

Quest'ultima non potrà salutare il suo amico senza dirgli che si è sentita tradita dal suo trattamento speciale per Adriano. A quel punto don Lisandro sbotterà: "Sei invidiosa del suo titolo". Leocadia si sentirà ferita, tanto che si riprometterà di non avere più a che fare con lui. Anche Alonso, nonostante il bel discorso finale dedicato a lui e alla sua famiglia, sarà felice della partenza di don Lisandro: "Spero che non torni", dirà tra sé. Ma il duca de Carvajal è davvero uscito di scena per sempre? Le anticipazioni rispondono con certezza a questa domanda: don Lisandro tornerà nelle trame tra qualche mese, con una grande festa in onore del suo anniversario di nozze. Il duca inviterà la famiglia De Lujan a partecipare al grande evento e naturalmente anche Leocadia e sua figlia saranno presenti all'evento.

Le due donne avranno un piano ben preciso: useranno la festa per allontanarsi da La Promessa e ingannare Lorenzo.

L'arrivo di Lorenzo a sorpresa alla festa di Lisandro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo imporrà le sue nozze con Angela e Leocadia, ricattata, non potrà rifiutare la mano di sua figlia. La donna, tuttavia, vedrà Angela soffrire terribilmente e studierà con lei un piano per evitare il matrimonio con il Capitano. Angela dovrà sposare di nascosto Beltràn, un amico di Jacobo che le sarà molto simpatico. La ragazza amerà ancora Curro, ma Beltràn sarà il male minore e per questo seguirà i consigli di sua madre. Leocadia e sua figlia andranno alla festa di Lisandro con lo scopo di celebrare le nozze di nascosto la notte stessa, in assenza di Lorenzo. Quest'ultimo, però, farà il suo ingresso come invitato a sorpresa alla festa di Lisandro e rovinerà tutti i piani di Angela e sua madre.