Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 18 al 22 maggio, Anna sarà in pericolo ed Alberto porterà la donna in ospedale. In questo modo rischierà però di fare scoprire la loro relazione. Inoltre Maurizio sparirà nel nulla e Serena si mostrerà preoccupata per Manuela.

Ornella, invece, accetterà di andare a Barcellona insieme a Raffaele, mentre Rosa e Pino ritroveranno la complicità di un tempo.

Cristina compiace in ogni modo Leo

Greta chiederà aiuto a Roberto per potersi riavvicinare alla figlia, ma non sarà a conoscenza del piano portato avanti da Marina e Mori per tenere lontani i due.

Intanto Cristina, pur di compiacere Leo in ogni modo, porterà avanti delle azioni di cui potrebbe pentirsi. Inoltre Mariella esorterà Bice a fare chiarezza in merito alla sua situazione con Sergio. Le cose non andranno però come sperato da Altieri.

Nel frattempo Raffaele proporrà ad Ornella di andare a Barcellona in vista del ponte del 2 giugno. Bruni inizialmente non mostrerà alcun tipo di entusiasmo, in quanto il suo unico pensiero sarà quello di andare a vedere un film al cinema con Vanni. Quando rientrerà a casa, Ornella però accetterà l'invito del marito e si preparerà ad incontrare il figlio.

Rosa non gradisce quanto fatto da Manuel e Damiano

Roberto metterà sotto pressione Michele, affinché realizzi una trasmissione simile a quella di Radio Marechiaro 87.

Intanto Cristina si impegnerà in tutti i modi per fare bella figura con Leo, anche se sarà consapevole che questo la metterà in difficoltà con i suoi genitori. Inoltre Alberto non sarà riuscito a dimenticarsi di Anna e la contatterà. Non appena scoprirà che è in pericolo di vita, la porterà in ospedale. Questa sua azione però rischierà di fare scoprire la loro relazione.

Nel frattempo non si saprà dove è finito Maurizio e Serena, dopo essersi confrontata con Monica, si mostrerà preoccupata per Manuela. In tutto questo, Rosa e Pino ritroveranno la complicità di un tempo, mentre Damiano e Manuel organizzeranno un inganno innocente ai danni di Picariello. Quest'ultima però sarà assorti da tanti pensieri, al punto che non gradirà quanto fatto dai due.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Cristina ha proseguito a non perdonare la madre per avere tradito Eduardo. Inoltre Roberto ha sottratto un importante inserzionista alla radio di Mori.

Rosa, invece, ha riconsiderato il proprio rapporto con Damiano, mentre Lorenza si è mostrata abile a portare Diego dalla propria parte.