Un nuovo e imperdibile appuntamento con Domenica In, il celebre contenitore pomeridiano di Rai 1, è in programma per oggi, domenica 10 maggio. Sotto la guida esperta di Mara Venier, affiancata da volti noti come Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, la trasmissione si preannuncia ricca di ospiti e momenti di grande intrattenimento. A partire dalle ore 14.00, il pubblico potrà godere di una scaletta che spazierà dalla musica all'attualità, passando per emozionanti storie personali, confermando la formula vincente che da decenni caratterizza il programma.

Biagio Antonacci protagonista tra musica e progetti futuri

Il segmento musicale della puntata vedrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. Il rinomato cantautore sarà al centro di un'intensa intervista condotta da Mara Venier, dove ripercorrerà tappe significative della sua carriera. Non mancherà l'occasione per l'artista di esibirsi con alcuni dei suoi grandi successi più amati dal pubblico. Inoltre, Antonacci presenterà in anteprima il suo nuovo singolo, intitolato 'You&Me', che farà da apripista al suo prossimo album. L'appuntamento sarà anche l'occasione per svelare dettagli sull'atteso tour 'Unplugged 2026', offrendo ai fan una panoramica sui suoi progetti futuri.

Storie di vita, attualità e tendenze

La puntata dedicherà ampio spazio alle storie di vita e all'attualità. In occasione della Festa della Mamma, sarà ospite in studio Arianna Mihajlovic. La madre di cinque figli e moglie dell'indimenticabile campione Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 al termine di una lunga malattia, condividerà la sua commovente testimonianza e il ricordo indelebile del marito. Un altro momento dedicato ai racconti personali sarà quello con Katia Ricciarelli, che si racconterà tra la sua illustre carriera e la vita privata, offrendo anche alcune anticipazioni sul suo nuovo ruolo di insegnante per giovani talenti desiderosi di avvicinarsi al mondo della lirica.

Per lo spazio dedicato all'attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno guideranno un dibattito sui fatti della settimana.

Al loro fianco ci saranno Salvo Sottile e Giovanna Botteri, mentre in collegamento interverrà Vittorio Feltri, per un confronto approfondito sui temi più rilevanti. Non mancheranno i consigli di stile con Enzo Miccio, che illustrerà le ultime tendenze in fatto di moda. Infine, Teo Mammucari animerà il pomeriggio con il divertente gioco telefonico 'La cassaforte di Domenica In', coinvolgendo i telespettatori da casa.

Domenica In: un'icona della televisione italiana

Domenica In si conferma come un pilastro della televisione italiana, un vero e proprio programma iconico che ha segnato la storia di Rai 1. In onda ininterrottamente dal 1976, la trasmissione ha attraversato diverse epoche, evolvendo nel format e nella conduzione, ma mantenendo sempre la sua identità di appuntamento fisso per milioni di telespettatori.

La sua longevità è testimoniata dal raggiungimento della cinquantesima edizione nella stagione televisiva 2025-2026, un traguardo che ne sottolinea l'importanza e la capacità di rinnovarsi, continuando a offrire un mix equilibrato di spettacolo, informazione e intrattenimento.