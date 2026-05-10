Paola Caruso è stata ospite a Verissimo, dove per la prima volta ha condiviso lo studio televisivo con il figlio Michele. La showgirl, nota ex "Bonas" di Avanti un altro, ha scelto di raccontare pubblicamente il difficile percorso di salute che ha coinvolto il bambino, in seguito a un grave episodio accaduto durante una vacanza a Sharm el-Sheikh. In quell'occasione, Michele aveva sviluppato una febbre persistente che aveva richiesto l'intervento di un medico. Purtroppo, una puntura somministrata in quel contesto aveva causato una lesione al nervo sciatico del bambino, dando il via a una lunga e complessa battaglia per il suo benessere.

Il difficile percorso di Michele: dalla diagnosi all'intervento

Durante l'emozionante intervista, Paola Caruso ha spiegato che, a causa di quell'incidente, il piccolo Michele può camminare solo con l'ausilio di un tutore. I medici hanno fin da subito chiarito che il percorso di recupero sarebbe stato lungo e impegnativo. Già nel 2024, la showgirl aveva intrapreso un viaggio negli Stati Uniti con il figlio, cercando risposte e soluzioni presso una clinica specializzata. Gli accertamenti eseguiti in America avevano purtroppo confermato che il danno subito era permanente e che, al momento, non esisteva una cura definitiva in grado di restituirgli il pieno uso della gamba. Nonostante la dolorosa diagnosi, Caruso ha affrontato la realtà con grande determinazione e rassegnazione, concentrandosi sui piccoli ma significativi progressi ottenuti grazie a un intervento chirurgico e a un costante percorso di fisioterapia.

L'operazione e i progressi: una battaglia ancora aperta

L'intervento chirurgico a cui Michele è stato sottoposto è durato ben cinque ore e, come ha riferito la madre, ha avuto un esito tecnico positivo. Nonostante il successo dell'operazione, il bambino dovrà continuare a portare il tutore per almeno un altro anno e proseguire assiduamente con le sedute di fisioterapia. Da quando è stato rimosso il gesso, sono stati registrati importanti miglioramenti: la fase motoria sta progredendo e il piedino di Michele risulta ora più dritto. Tuttavia, la battaglia per il pieno recupero non è ancora conclusa. È infatti previsto un ulteriore intervento a livello osseo, finalizzato a ottenere il miglior risultato possibile.

Sarà inoltre necessario tornare in America per una nuova valutazione dell'esito del primo intervento. Nonostante tutte le difficoltà e le sfide affrontate, Paola Caruso ha voluto sottolineare come Michele stia bene, appaia più sereno e si senta, con grande gioia della madre, come tutti gli altri bambini, dimostrando una straordinaria resilienza.