Paul Bettany, noto per il ruolo di Visione nel Marvel Cinematic Universe, ha smentito le voci che lo indicavano come possibile interprete di Lord Voldemort nella nuova serie TV di Harry Potter. Intervenendo al podcast ‘Happy Sad Confused’, l'attore ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, definendo le indiscrezioni "voci di corridoio". Anche Cillian Murphy, altro attore accostato al ruolo del celebre antagonista, ha negato ogni coinvolgimento, affermando di non essere stato contattato per la parte del Signore Oscuro nella produzione HBO Max.

Casting di Lord Voldemort: Aggiornamenti

Al momento, non è stato ancora annunciato ufficialmente chi interpreterà Lord Voldemort nella serie TV di Harry Potter, nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling. Il personaggio dovrebbe comparire fisicamente dalla quarta stagione, dedicata a ‘Harry Potter e il Calice di Fuoco’. Nel cast degli adulti sono già stati confermati Paapa Essiedu (Piton), Nick Frost (Hagrid), John Lithgow (Silente) e Janet McTeer (professoressa McGonagall).

La Nuova Serie TV di Harry Potter: Dettagli e Struttura

La serie, prodotta da HBO Max, prevede una stagione per ciascun libro della saga, con una durata complessiva stimata in dieci anni e sette stagioni. La prima stagione si concentrerà su ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’, la seconda su ‘Harry Potter e la Camera dei Segreti’.

Il debutto è fissato per il 25 dicembre su HBO Max.

Gli autori intendono rimanere fedeli ai romanzi, offrendo la possibilità di approfondire aspetti e personaggi che nei film non hanno trovato spazio, pur mantenendo il rispetto del canone originale.

La produzione prosegue con le prime stagioni, mentre l'attesa per gli annunci sul casting di Voldemort e le novità legate al mondo di Harry Potter resta alta tra i fan.