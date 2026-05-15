La nuova stagione di Alessandro Borghese Celebrity Chef si prepara al debutto in prima visione assoluta su TV8 a partire dal 18 maggio 2026. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30, introduce una significativa novità che promette di rivoluzionare le dinamiche della competizione: per la prima volta, saranno ben quattro i giudici a valutare le performance culinarie delle celebrità in gara. Questo ampliamento della giuria, una svolta nel meccanismo del format prodotto da Banijay Italia, mira a offrire prospettive più ampie e un giudizio articolato sulle sfide ai fornelli.

Il panel di esperti che deciderà i destini delle sfide è composto dal padrone di casa, lo chef Alessandro Borghese, affiancato da Maddalena Fossati, direttore de La Cucina Italiana e presidente del comitato promotore della candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco. A loro si aggiungono due new entry di spicco: lo chef napoletano Roberto Di Pinto, rinomato per la sua stella Michelin ottenuta con il ristorante Sine by Pinto a Milano, e la popolare food blogger toscana Nonna Silvi, che vanta un impressionante seguito di oltre quattro milioni di follower su Instagram. Questa composizione della giuria, multidisciplinare e innovativa, è pensata per bilanciare l'alta cucina con l'esperienza editoriale e l'influenza dei nuovi linguaggi digitali.

Nuove dinamiche e aiuti per le celebrità in cucina

Questa edizione introduce anche due innovativi aiuti pensati per supportare i concorrenti VIP nelle loro preparazioni. Il primo, denominato “Chiama casa”, offre la possibilità di ricevere preziosi consigli a distanza da persone esperte della ricetta in questione, garantendo un supporto personalizzato. Il secondo, “SOS Borghese”, vede lo chef Alessandro Borghese scendere personalmente in campo, offrendo consigli e supporto pratico direttamente in cucina alla celebrity in difficoltà. Queste nuove modalità sono studiate per arricchire la componente partecipativa del programma e per mettere in risalto il racconto personale che si cela dietro ogni piatto, rendendo le sfide più avvincenti e ricche di spunti.

Le celebrità, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'intrattenimento, si sfideranno in cucina in una serie di duelli avvincenti, portando con sé le proprie storie e le proprie abilità culinarie. Tra le coppie di concorrenti che animeranno questa stagione, spiccano nomi come Jerry e Johnny Calà, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Ciccio Graziani e Pierluigi Pardo, Giulia Vecchio e Toni Bonji, Guida Meda e Davide Camicioli, Stefano Corti e Ignazio Moser, Simona Izzo e Francesco Venditti, Virna Toppi e Giuseppe Giofré, e Valerio e Rebecca Staffelli. Questa eterogenea selezione di ospiti, provenienti da ambiti professionali e generazionali differenti, evidenzia l'approccio trasversale del programma, capace di coinvolgere un pubblico vasto e diversificato.

Un format consolidato che valorizza la tradizione gastronomica

Lanciato con successo su TV8 e prodotto da Banijay Italia, Celebrity Chef si è affermato come uno degli show culinari di punta nel panorama televisivo italiano. Il programma ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua formula vincente, che combina l'intrattenimento offerto dalla partecipazione di celebrità in prove culinarie pratiche e realistiche all'interno di una cucina professionale, con un tono informale e coinvolgente. Questa combinazione permette di raccontare l'Italia gastronomica attraverso volti noti e apprezzati dal grande pubblico, rendendo la tradizione culinaria accessibile e divertente.

La decisione di introdurre due nuovi giudici risponde a una precisa strategia volta ad ampliare ulteriormente la narrazione del programma.

La riconferma di Maddalena Fossati assicura una continuità nella valorizzazione della cucina italiana, rafforzata dal suo ruolo istituzionale. L'ingresso di Nonna Silvi, invece, porta in giuria la prospettiva del mondo digitale culinario e l'attenzione verso le nuove generazioni di appassionati, con un occhio alle tendenze social. Infine, Roberto Di Pinto, con la sua esperienza di chef stellato, eleva il livello della competizione, ancorando il programma a standard di eccellenza gourmand. In questo modo, la trasmissione si consolida come un osservatorio privilegiato sulle tendenze gastronomiche, riuscendo a combinare in modo efficace spettacolo, divulgazione e la valorizzazione delle ricche tradizioni regionali italiane.