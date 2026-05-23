Cabir metterà fine alla vita di suo figlio Mustafa nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che Cabir sarà furioso quando scoprirà che Mustafa ha consegnato Sila nelle mani di Selim e finirà in tragedia. Mustafa sarà colpito da un proiettile all'addome e perderà la vita poco tempo dopo.

Sila in grave pericolo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che le tensioni in famiglia si faranno sempre più preoccupanti. Cabir non avrà pace fino a quando sua nipote Sila non sposerà Mahir, ma tutto si complicherà ulteriormente.

Innanzitutto, Asaf sognerà Mehmet e cambierà con Mahir. Il nonno dirà a suo nipote che lo appoggerà nelle nozze con Canfeza e si metterà contro sua moglie pur di non ostacolare questo amore. Asaf organizzerà il fidanzamento di Mahir e Canfeza lontano dalla villa e all'insaputa di sua moglie Afet, mentre Mustafa cercherà una soluzione per salvare l'onore di Sila. A questo proposito, Mustafa, d'accordo con Gulizar e Ferman, permetterà a Selim di rapire la ragazza e chiedere in cambio della sua libertà Canfeza. Durante la prigionia con Selim, emergerà il grande segreto di Sila: non è incinta di Kemal ma di un professore inglese che ha già una famiglia. A scoprire tutto sarà Selim che appena rivedrà Mustafa non esiterà a rivelare il segreto di sua figlia.

L'uomo andrà su tutte le furie e andrà via senza Sila, lasciando sua figlia con il rapitore fino a quando Canfeza non accetterà lo scambio.

La rabbia incontrollabile di Cabir

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Cabir verrà a sapere che sua nipote è nelle mani di Selim e sarà fuori di sé per la rabbia. L'uomo affronterà Mustafa quando scoprirà che è stato proprio lui a consegnare la ragazza al rapitore. Lo scontro tra padre e figlio sarà durissimo e Cabir rinfaccerà a Mustafa di non essere mai stato un bravo padre, un bravo figlio e un bravo marito. I toni si alzeranno finché Cabir non prenderà la sua arma e la punterà all'addome di Mustafa. Quest'ultimo sfiderà suo padre a sparare e Cabir premerà il grilletto. Mustafa finirà in condizioni disperate in ospedale e morirà poco tempo dopo. Per Gulizar sarà la fine del suo rapporto con Cabir: "Non hai più una figlia", gli dirà.