La decima stagione de Il Paradiso delle signore si è conclusa venerdì 22 maggio lasciando il pubblico con il fiato sospeso, ma anche con un grande amaro in bocca. Una delle notizie più tristi per i fan della seguitissima fiction di Rai 1 riguarda infatti l'addio definitivo di uno dei personaggi più amati delle ultime stagioni: Agata Puglisi. La conferma ufficiale, che spezza il cuore dei telespettatori, è arrivata direttamente dai social network e segna la fine di un'era per la famiglia Puglisi all'interno del grande magazzino milanese.

Il post Instagram di Silvia Bruno

A togliere ogni dubbio sul futuro del personaggio è stata la stessa attrice che la interpreta, Silvia Bruno. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram proprio venerdì 22 maggio, l'attrice ha voluto salutare ufficialmente la giovane venuta dalla Sicilia. "Ciao Agata, è stato bellissimo crescere insieme a te. Con gratitudine, grazie a tutti", ha scritto Silvia a corredo di uno scatto che la ritrae nei panni del suo personaggio, mentre saluta dal finestrino di un'auto d'epoca, simulando un bacio d'addio. Il post ha immediatamente fatto il giro del web, raccogliendo i commenti commossi di colleghi del cast (come Filippo Scarafia e Giulia Sangiorgi) e di decine di fan increduli.

Il messaggio sancisce la fine della sua avventura nella soap e lascia intendere che per la stilista in erba si apriranno nuove strade, inevitabilmente lontane da Milano.

Il futuro della soap: le riprese dell'undicesima stagione e il triangolo con Mimmo e Mirella

L'uscita di scena di Agata trova una spiegazione anche nelle intricate trame sentimentali che hanno caratterizzato gli ultimi episodi della decima stagione. Nelle battute finali, infatti, abbiamo assistito a un progressivo allontanamento tra la giovane Puglisi e il suo fidanzato, Mimmo. Il ragazzo si è sensibilmente avvicinato a Mirella, ponendo le basi per una ipotetica rottura. Nonostante questo doloroso addio, la macchina de Il Paradiso delle signore non si ferma.

L'ultima puntata è andata in onda il 22 maggio, ma le riprese dell'undicesima stagione inizieranno già lunedì 25 maggio. I nuovi episodi e i colpi di scena che seguiranno questo addio torneranno in onda, come di consueto, a partire dal prossimo settembre su Rai 1.