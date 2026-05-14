Sara Gaudenzi, nota al pubblico per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, ha ufficialmente confermato la fine della relazione con Alessio Rubeca. L'ex protagonista del dating show di Canale 5 ha scelto di raccontare pubblicamente la propria versione dei fatti, spiegando le motivazioni che hanno condotto alla rottura. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate attraverso alcune storie sui social media e, successivamente, durante un'intervista nel format "Casa Lollo", condotto da Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto emerso dal suo racconto, le prime difficoltà sarebbero sorte immediatamente dopo la conclusione del percorso televisivo, nel momento in cui la coppia ha iniziato a frequentarsi lontano dalle telecamere.

Le ragioni della rottura: "Non ci vedevo chiaro"

Nel corso dell'intervista, Sara Gaudenzi ha approfondito le dinamiche che hanno portato alla crisi, spiegando come la conoscenza con Alessio, avviata sotto i riflettori del programma, si sia complicata una volta usciti dagli studi televisivi. L'ex tronista ha rivelato di aver progressivamente perso fiducia nel rapporto a causa di alcuni comportamenti attribuiti ad Alessio. Tra questi, ha menzionato l'aggiunta di altre ragazze sui social network e atteggiamenti ritenuti eccessivamente confidenziali durante alcune serate trascorse con amici. Sara ha evidenziato di aver tentato a lungo di credere nella relazione e di superare le difficoltà, che si sono accentuate con l'inizio della convivenza.

Un episodio in particolare avrebbe segnato un punto di non ritorno: dopo aver organizzato una sorpresa per il compleanno di Alessio, Sara ha deciso di non trascorrere la mezzanotte con lui e i suoi amici, a seguito dell'ennesima discussione. In quell'occasione, ha dichiarato di aver affermato di "non vederci chiaro" nella relazione, un sentimento che l'ha spinta a prendere le distanze.

Le repliche e le accuse incrociate

Dal canto suo, Alessio Rubeca ha replicato pubblicamente alle affermazioni di Sara, negando categoricamente di averle mancato di rispetto e attribuendo la fine del rapporto a una ormai insormontabile distanza emotiva tra i due. Durante l'intervista, Sara ha ammesso di aver inviato alcuni messaggi dettati dalla rabbia in momenti di forte tensione.

Tuttavia, ha anche riferito che Alessio avrebbe pronunciato frasi molto pesanti nel corso dei loro litigi, incluse presunte minacce di iscriversi nuovamente a siti di incontri online, un dettaglio che avrebbe ulteriormente minato la sua fiducia.

L'ex tronista ha inoltre voluto smentire con forza alcune indiscrezioni circolate negli ultimi mesi riguardo a presunti accordi o intese predefinite con altri partecipanti del programma. Sara Gaudenzi ha ribadito di aver sempre agito con la massima sincerità nei confronti della redazione di Uomini e Donne e di aver seguito unicamente le proprie emozioni durante l'intero percorso televisivo, dalla scelta di Alessio fino alla decisione di porre fine alla loro storia.