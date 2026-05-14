La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, trasmessa su Canale 5 nella serata di mercoledì 13 maggio, ha conquistato un notevole successo di pubblico, affermandosi come il programma più visto della prima serata. L'attesissimo evento sportivo ha catalizzato l'attenzione di 5.566.000 spettatori, raggiungendo un impressionante 27,8% di share. Questo dato conferma l'elevato interesse del pubblico italiano per le grandi sfide calcistiche in chiaro, specialmente quando si tratta di appuntamenti decisivi come una finale.

La concorrenza a distanza: Rai1 e Rai3

Sul fronte della concorrenza, il film 'Succede anche nelle migliori famiglie', proposto da Rai1, si è aggiudicato il secondo posto nella classifica degli ascolti, attirando 2.482.000 spettatori e un solido 13,6% di share. A seguire, Rai3 con il suo storico programma di approfondimento 'Chi l'ha visto?' ha coinvolto 1.551.000 spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Questi numeri evidenziano come la finale di Coppa Italia abbia nettamente prevalso sugli altri contenuti offerti dalle principali reti generaliste, creando un divario significativo.

Le altre proposte serali e il trionfo in access prime time

Fuori dal podio, la programmazione ha visto Italia 1 proporre il film 'Il richiamo della foresta', che ha intrattenuto 1.133.000 spettatori con il 6,1% di share.

La7, con la replica di 'Una Giornata Particolare', ha raccolto 710.000 spettatori e il 4,1%. Tra le altre emittenti, Nove ha registrato 674.000 spettatori con l''Enrico Brignano Show' (4% di share); Rai2 ha trasmesso 'Mare Fuori 6', seguita da 669.000 spettatori (3,8% di share); Rete 4 con 'Realpolitik' ha interessato 467.000 spettatori (3,7% di share); e infine Tv8 con 'Gli Internazionali d’Italia' di tennis ha totalizzato 384.000 spettatori, pari all'1,8% di share.

Un successo notevole si è registrato anche in access prime time, dove 'Affari Tuoi' su Rai1 ha dominato la fascia oraria. Il popolare game show ha catturato l'attenzione di ben 5.010.000 spettatori, raggiungendo un elevato 23,3% di share. Questo risultato è stato favorito anche dall'assenza della concorrenza diretta de 'La Ruota della Fortuna', permettendo al programma di Rai1 di consolidare ulteriormente la sua leadership.