Un evento di portata eccezionale attende i fan di Ultimo: il maxi raduno “La Favola Per Sempre” si terrà il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma, all'interno dell'ampia e suggestiva area della Vela di Calatrava. Questo appuntamento, già definito un momento storico nella carriera dell'artista, promette di essere una celebrazione indimenticabile per il suo pubblico. Quello che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, sarà ospitato in un nuovo spazio che la Capitale ha deciso di destinare a questo evento senza precedenti, segnando un nuovo memorabile capitolo nella storia di Ultimo e della musica italiana.

A partire da lunedì 4 maggio 2026, tutti coloro che hanno assicurato la propria presenza acquistando un biglietto potranno finalmente riceverlo, secondo le diverse modalità di consegna selezionate in fase d'acquisto. È un momento cruciale per i possessori dei titoli d'accesso, che si preparano a vivere un'esperienza unica.

Modalità di ricezione dei biglietti: Stampa@Casa e Corriere Espresso

Per chi ha optato per la modalità “stampa@casa”, i biglietti saranno resi disponibili in formato digitale PDF direttamente nell’area personale dell’account Ticketone.it. La ricezione avverrà a partire dalle ore 10:00 del 4 maggio 2026, dopo aver completato il check-in, e i biglietti saranno completi di QR Code e codice a barre, validi per l’accesso all’evento.

Questa opzione garantisce immediatezza e praticità, permettendo ai fan di avere il proprio titolo d'accesso sempre a portata di mano.

In alternativa, coloro che hanno scelto la consegna tramite “Corriere espresso” riceveranno una comunicazione via email che conferma la presa in carico dell’ordine da parte del corriere. La spedizione fisica dei biglietti è prevista in un arco temporale che va dal 7 al 18 maggio 2026. È fondamentale monitorare la propria casella di posta elettronica per gli aggiornamenti relativi alla spedizione, assicurandosi così di ricevere il biglietto in tempo per l'evento.

Biglietti nominali e informazioni essenziali per l'accesso

Si ricorda che i titoli d’accesso per il concerto di Ultimo sono nominali e non cedibili a terzi.

Questa importante disposizione implica che il nome riportato sul biglietto dovrà corrispondere all’effettivo utilizzatore dello stesso. Tale misura è stata adottata per garantire la massima sicurezza e la regolarità dell’evento, prevenendo fenomeni di bagarinaggio e assicurando che ogni biglietto sia utilizzato dalla persona a cui è stato originariamente destinato.

Per tutte le altre informazioni dettagliate e per eventuali domande, il sito ufficiale dell’evento, “www.lafavolapersempre.it”, viene costantemente aggiornato. Qui i fan potranno trovare risposte a quesiti riguardanti la logistica, l’accessibilità, le regole per eventuali cambi nominativi o altre richieste particolari, comprese le FAQ relative a posti e biglietti sold out.

Un evento simbolico e una celebrazione collettiva

“La Favola Per Sempre” rappresenta un momento di profondo significato nella carriera di Ultimo. Sarà una giornata simbolica, intensa e carica di significato: un concerto che ripercorre il cammino di un artista che ha saputo trasformare il sogno in realtà, partendo da zero, con forza, determinazione e talento. Questo maxi raduno è stato concepito come una vera e propria celebrazione collettiva, dedicata a chi ha sempre creduto in lui, a chi si è sentito rappresentato dalle sue parole e dalla sua musica. È un live per sentirsi parte di qualcosa di grande, una festa “dalla parte degli Ultimi, per sentirsi primi”, rafforzando il legame indissolubile tra l'artista e il suo vasto pubblico. L’area di Tor Vergata è stata scelta per accogliere un pubblico numeroso e offrire un’esperienza unica a tutti i partecipanti, in un contesto che esalta la grandezza dell'occasione.