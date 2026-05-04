Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dall’11 al 15 maggio 2026, sempre in onda alle 20:50 su Rai 3, delineeranno un mosaico di tensioni e svolte emotive che coinvolgeranno diversi personaggi di Palazzo Palladini. Tra i filoni più incisivi spiccherà quello legato a Lorenza, capace di inserirsi con estrema naturalezza nella quotidianità di Diego: il suo modo di fare, calibrato e privo di sbavature, le permetterà di guadagnare terreno e di apparire come una presenza rassicurante, tanto da ottenere la sua piena fiducia. Nel frattempo, il resto delle vicende non rallenterà.

Serena dovrà fare i conti con un sogno inquietante che riaprirà vecchie ferite, Raffaele verrà travolto da una gelosia che lo porterà a perdere il controllo, lasciando Ornella sconvolta a causa della gelosia di suo marito nei confronti di Vanni, il suo collega del corso di spagnolo. Infine, Ferri si ritroverà nuovamente in conflitto con Mori e Marina, sempre più insofferente, sceglierà di muoversi in autonomia con una decisione destinata a lasciare il consorte totalmente spiazzato.

Lorenza si avvicinerà a Diego con naturalezza e riuscirà a ottenere la sua fiducia

Lorenza, nel corso di quei giorni, agirà con una calma studiata che le permetterà di insinuarsi senza rumore nella quotidianità di Diego.

Ogni suo gesto apparirà calibrato: una parola al momento giusto, una disponibilità mai invadente, una presenza che sembra casuale ma che in realtà segue un disegno preciso. Questo atteggiamento, così misurato, finirà per abbattere le ultime difese del giovane Giordano, ancora fragile per le delusioni accumulate in passato. Convinto di aver finalmente incontrato qualcuno capace di comprenderlo, Diego inizierà ad affidarsi a lei con crescente naturalezza, senza immaginare che quella spontaneità è esattamente ciò che Lorenza desidera ottenere. Nel frattempo, la donna continuerà a muoversi nell’ombra, evitando qualsiasi passo falso e consolidando giorno dopo giorno la sua presenza nella vita del ragazzo.

E mentre lui si apre sempre di più, lei riuscirà a raggiungere ciò che si era prefissata: diventare una figura centrale senza che nessuno, almeno per ora, sospetti quanto sia accuratamente costruito il suo avvicinamento. Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea non rivelano ancora se Ida si renderà conto che il suo compagno e la collega hanno una simpatia o se la ragazza non si renderà conto di nulla. Inoltre, è bene ricordare, che da qualche tempo, le cose non vanno per il verso giusto fra Diego e Ida, che non vanno più d'accordo e hanno problemi di coppia già venuti a galla nei precedenti episodi.

Serena sarà sconvolta da un incubo, Raffaele esploderà di gelosia

Lorenza continuerà a muoversi nell’ombra, ma intanto a Palazzo Palladini si accumuleranno tensioni di ogni tipo.

Serena verrà scossa da un nuovo sogno che riporterà a galla interrogativi irrisolti su Maurizio e sulla brusca chiusura con sua madre Monica; allo stesso tempo, Manuela ritroverà una sintonia profonda con il padre, un riavvicinamento che Micaela percepirà come una ferita personale. Sul fronte opposto, la gelosia di Raffaele verso Vanni esploderà in un confronto aspro con Ornella, uno scontro destinato a lasciare segni profondi e a incrinare anche il rapporto con Renato, che non perderà occasione per alimentare ulteriormente la tensione. Va ricordato intanto che Vanni è il collega di corso di spagnolo che Ornella ha conosciuto recentemente durante un esame e con il quale è nata subito una forte simpatia.

La dottoressa Bruni e l'uomo si sono scambiati solo in seguito il numero di telefono e hanno anche iniziato a messaggiare, approfondendo la loro amicizia. Nel frattempo, Roberto metterà a segno un colpo pesante alla radio, sottraendo un inserzionista chiave all'emittente di Mori, gesto che farà emergere un conflitto ben più radicato di quanto sembri. Cristina, ancora chiusa nel suo dolore, non riuscirà a fare un passo verso sua madre, mentre Marina soffrirà terribilmente la presenza ingombrante dell'ex compagna di suo marito, poiché Greta riaprirà in lei vecchie ferite. A tal proposito, è bene ricordare che è stata proprio Greta la causa di una separazione fra i coniugi Ferri in passato. Rosa, grazie al dono ricevuto dal suo ex fidanzato, inizierà a osservare il suo compagno con una sensibilità nuova, come se qualcosa dentro di lei si fosse improvvisamente spostato.

Tuttavia, le anticipazioni non chiariscono ancora se Rosa continuerà a essere legata a Damiano o se il libro ricevuto dal postino le farà capire che non è stata la scelta giusta tornare insieme al padre di suo figlio. E mentre tutto questo prende forma, Guido e Mariella vivranno con crescente agitazione l’attesa della prima uscita tra la sorella di Sasà e il suo ex consorte. Le trame settimanali non rivelano ancora se per i genitori di Jerry ricomincerà una storia d'amore o se gli ex consorti si diranno definitivamente addio. Sarà interessante anche scoprire cosa ne sarà della storia d'amore fra Diego e Ida, visto la piega inaspettata che ci sarà a Caffè Vulcano, con l'avvicinamento di Lorenza al figlio di Raffaele. Le anticipazioni non chiariscono ancora se si consumerà un vero e proprio tradimento.