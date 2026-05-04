Oggi, 4 maggio, è iniziata una nuova settimana e fino a venerdì 8 i fan di Uomini e donne assisteranno a puntate ricche di colpo di scena. Le anticipazioni del web svelano che Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante saranno criticatissimi dalla maggior parte dei componenti del parterre Over, a partire da Gemma Galgani che se la prenderà soprattutto con il cavaliere. Turbato dalla segnalazione arrivata sul suo conto, Marco lascerà lo studio e Cinzia Paolini comincerà a riflettere sul futuro della loro frequentazione.

Il ritorno della coppia a Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 4 maggio sarà quasi interamente dedicata al ritorno in studio di Elisabetta e Sebastiano.

Le anticipazioni svelano che i due si accomoderanno al centro e annunceranno di essersi fidanzati a meno di due settimane di distanza dall'uscita di lui dal programma insieme a Simona.

La dama e il cavaliere saranno criticati dalla maggior parte dei componenti del parterre, tutti convinti del fatto che avrebbero preso in giro il pubblico fingendo un tira e molla che è andato avanti per mesi.

Gemma attaccherà soprattutto il protagonista del trono Over dicendogli che avrebbe avuto comportamenti incoerenti e poco sinceri, ma ci penserà la sua nuova compagna a difenderlo a spada tratta.

I dubbi di Cinzia

Sempre questa settimana a Uomini e donne si parlerà tantissimo di Marco e Cinzia, in particolare degli sviluppi che ci saranno nella loro frequentazione dopo la segnalazione di una signora che sostiene di aver avuto una relazione con lui fino a poco tempo fa.

"Io me ne vado", si dirà il cavaliere prima di uscire dallo studio tra lo stupore generale.

La dama tentennerà un po' sul da farsi, ma alla fine deciderà di raggiungere l'uomo dietro le quinte per un ennesimo confronto.

Le date delle prossime registrazioni

Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda questa settimana sono state registrate alla fine di aprile, invece nei prossimi giorni il cast parteciperà alle riprese di appuntamenti che chiuderanno la stagione in corso.

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio sono previste due nuove registrazioni del dating-show, e tra i fan c'è chi è convinto che in una di questa occasioni Ciro potrebbe annunciare quando farà la scelta.