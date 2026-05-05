Oggi, 5 maggio, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose che sono successe. Nel corso delle riprese di questo martedì, dunque, Elisa Leonardi si è detta certa del fatto che non sarà la scelta di Ciro Solimeno, ma lui ha chiarito che non sa ancora a chi si dichiarerà alla fine del percorso.

Esterna malinconica per Ciro

Martedì 5 maggio i protagonisti di Uomini e donne hanno registrato puntate che andranno in onda tra qualche settimana, ma delle quali sono già disponibili alcuni spoiler.

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese odierne, Ciro ha portato in esterna solo Elisa e tra loro c'è stato un lungo confronto.

La ragazza ha commentato quest'uscita dicendo che le è sembrata quasi un addio, infatti quando è tornata a casa è stata travolta da sensazioni negative.

La giovane è convinta che alla fine il tronista sceglierà Martina perché seguirà la testa e non il cuore.

Il ballo e i dubbi del tronista di Uomini e donne

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 5 maggio Ciro ha ammesso che non sa ancora chi sceglierà, ma ha fatto il nome di Elisa quando Maria De Filippi gli ha chiesto con chi voleva ballare.

Martina era in studio ma, non avendo fatto l'esterna in settimana (Solimeno ne aveva a disposizione soltanto una e ha deciso di farla con Elisa), è stata interpellata poche volte e solo per commentare le parole della "rivale" su chi sarebbe in vantaggio tra loro.

Quando si registra la scelta

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nel pomeriggio non fanno molta chiarezza su quando si concluderà il percorso di Ciro a Uomini e donne.

Stando a quello che si è detto e scritto nei giorni scorsi, però, le riprese di quest'edizione del dating-show dovrebbero terminare la prossima settimana, quindi il giovane dovrebbe prendere una decisione tra Elisa e Martina entro la prima metà di maggio.

Il programma farà compagnia ai telespettatori almeno per altri venti giorni ed è molto probabile che il fidanzamento di Solimeno sarà uno degli ultimi momenti che saranno trasmessi su Canale 5 prima dell'inizio della lunga pausa estiva.