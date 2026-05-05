Si è conclusa poco fa la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, una delle ultime di questa stagione. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese del 5 maggio, svelano che Mario Lenti è tornato in studio e si è riaccomodato tra i cavalieri del parterre dopo una lunga assenza, invece Cinzia Paolini ha scoperto che Marco ha deciso di non partecipare più a programma e, di conseguenza, di mettere fine al loro rapporto.

Un'altra possibilità per Mario

Nel corso delle riprese di Uomini e donne del 5 maggio si è parlato sia alcuni componenti del parterre Over che del trono di Ciro.

Alla registrazione di questo martedì ha partecipato anche Mario, che è tornato agli Elios dopo una lunga assenza.

Il cavaliere aveva lasciato il programma circa un mese e mezzo fa per frequentare una signora al di fuori, ma evidentemente questa conoscenza non è andata bene e lui ha chiesto di poter riprendere l'avventura.

Marco non si è presentato in studio, stando a quello che è emerso, avrebbe deciso di interrompere sia il percorso nel dating-show che il rapporto con Cinzia, che quindi è rimasta da sola.

La confusione di Ciro

La scelta di Ciro si avvicina, ma lui sembra ancora non aver preso una decisione tra le due corteggiatrici che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 5 maggio, infatti, svelano che il tronista ha detto che non sa ancora a chi si dichiarerà alla fine del suo percorso.

Elisa è convinta che ad avere la meglio sarà Martina, ed è arrivata a questa conclusione dopo un'esterna con Solimeno che ha vissuto quasi con un addio.

Le nuove coppie di Uomini e donne

Nell'ultimo periodo a Uomini e donne si sono formate molte coppie: alcuni fidanzamenti sono già andati in onda su Canale 5 (come quello contestatissimo tra Elisabetta e Sebastiano), altri saranno trasmessi nei prossimi giorni.

Le anticipazioni svelano che, a ridosso della fine della stagione, hanno lasciato il programma insieme: Nicola e Giada dopo un tira e molla abbastanza lungo, Alessio e Debora dopo una romantica dichiarazione d'amore da parte di lui.