Piero Chiambretti torna su Rai2 con una nuova puntata del suo talk show, Paradise, trasmessa nel prime time dell’11 giugno 2026. L'appuntamento televisivo ha visto la partecipazione di due ospiti d'eccezione: l'acclamata attrice e regista Monica Guerritore e la popolare cantautrice Levante. L’incontro, avvenuto negli studi Rai, ha offerto al pubblico una varietà di argomenti, confermando la profondità e l'originalità che contraddistinguono il programma condotto da Chiambretti.

Durante la serata, Monica Guerritore ha condiviso la sua ricca esperienza artistica, offrendo preziosi spunti sul panorama teatrale italiano e ripercorrendo alcune delle sue interpretazioni più significative.

Piero Chiambretti, noto per il suo stile ironico e incisivo, ha introdotto la regista con parole di grande stima: “Paradise ospita una grande interprete del teatro italiano”. La Guerritore, dal canto suo, ha riflettuto sulle sue passioni e sull'importanza fondamentale della cultura nel percorso umano e professionale di ogni individuo.

Il format di Paradise e i suoi protagonisti

Paradise si conferma un talk show di punta nel palinsesto serale di Rai2, dedicato all'attualità e allo spettacolo. Il programma si distingue per le sue interviste originali, che vedono protagonisti figure di spicco del mondo dell’arte, della musica e della televisione italiana. In questa specifica puntata, l'ospite musicale è stata Levante, una delle cantautrici più affermate degli ultimi anni.

L'artista ha raccontato aneddoti della sua carriera e ha offerto approfondimenti sulle sue recenti produzioni discografiche, arricchendo il dibattito con la sua prospettiva unica.

La trasmissione è apprezzata per la sua capacità di coinvolgere ospiti di alto profilo e per la cura nell'ambientazione, che favorisce dialoghi mai banali o scontati. Piero Chiambretti, volto storico della televisione italiana, ha consolidato la sua reputazione di conduttore dal tratto ironico e pungente, avendo già guidato con successo numerosi format per la rete nazionale, garantendo sempre un intrattenimento di qualità.

Monica Guerritore e Levante: percorsi artistici a confronto

Monica Guerritore è una figura di spicco nel panorama artistico italiano, riconosciuta come una delle più note attrici e registe.

La sua carriera pluridecennale si estende dal teatro al cinema e alla televisione. Nata a Roma nel 1958, ha avuto l'opportunità di collaborare con i più grandi registi italiani ed europei, interpretando ruoli iconici nei classici della scena teatrale. La Guerritore è altresì nota per il suo impegno costante nella promozione della cultura e dell’arte, considerate da lei strumenti essenziali per la crescita individuale e sociale.

Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, è una talentuosa cantautrice e scrittrice di origine siciliana. Ha fatto il suo esordio discografico nel 2013, distinguendosi rapidamente per i suoi testi profondi e l'originalità della sua proposta musicale. Con diversi album di successo all'attivo, la sua presenza in programmi televisivi nazionali come Paradise contribuisce significativamente alla diffusione della sua poetica e del suo stile inconfondibile, raggiungendo un pubblico sempre più vasto.