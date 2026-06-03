Sadak imporrà ad Ayla di sposare Cihan nelle puntate di Far Away dall'8 al 12 giugno: se rifiuterà, la donna dovrà tornare in Canada ma senza il suo bambino Deniz.

Le anticipazioni tv rivelano che Ayla sarà vittima del ricatto di sua suocera che non la lascerà libera di tornare in Canada con suo figlio. Sadak imporrà che il piccolo Deniz resti con lei e se sua madre vorrà potrà restare in Turchia ma solo come moglie di Cihan.

Sadakat non si separerà dal nipote appena ritrovato

Le anticipazioni di Far Away raccontano che proseguirà la lotta per la libertà di Ayla e suo figlio Deniz.

La donna e il bambino saranno di fatto tenuti prigionieri dalla famiglia Albora e in particolare da Sadakat, la matriarca. Quest'ultima, madre del defunto marito di Ayla, non avrà intenzione di lasciare che sua nuora e suo nipote ripartano per il Canada dopo il funerale. La donna sarà molto chiara: non permetterà che Deniz viva lontano da lei perché è tutto ciò che le resta del suo amato figlio. Ayla si sentirà in trappola, anche perché si renderà subito conto di aver a che fare con gente molto pericolosa da cui, probabilmente, suo marito era scappato proprio per questo motivo. La donna proverà più volte a fuggire con il bambino con l'aiuto di Izzet, l'avvocato che l'ha accompagnata in Turchia, ma ogni tentativo sarà inutile.

Ayla a un bivio in Far Away: suo figlio o la libertà

Nelle puntate di Far Away dall'8 al 12 giugno, Ayla verrà tradita da Izzet e consegnata nelle mani di Demir Baybars, da sempre nemico della famiglia Albora e principale sospettato per la morte di Boran. A salvare Ayla sarà Cihan, suo cognato, che avrà un duro scontro con Demir. Una volta tornata alla villa, Ayla dovrà scontrarsi nuovamente con Sadakat. Quest'ultima intimerà a sua nuora di ripartire subito per il Canada, ma senza il suo bambino che dovrà restare con lei in Turchia. Ayla non potrà separarsi da suo figlio, ma le sue preghiere non faranno cambiare idea alla suocera. Sadakat darà ad Ayla una possibilità per restare: sposare Cihan. La protagonista non potrà accettare un simile destino e proverà ancora a fuggire, ma non potrà. Gli Albora bloccheranno tutte le risorse economiche e per Ayla sarà impossibile lasciare la Turchia.