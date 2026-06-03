Sono ufficialmente iniziati a Bagheria, in provincia di Palermo, i preparativi per le nozze della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner. La storica Villa Valguarnera ospiterà parte dei festeggiamenti, previsti tra venerdì e domenica in Sicilia.

La zona attorno alla villa è stata transennata e presidiata da un intenso servizio di sicurezza. Camion carichi di materiali si sono alternati all’ingresso. Circa cinquanta persone, tra addetti e sicurezza, sono impegnate in pulizie straordinarie di strade e marciapiedi: rimozione erbacce e sanificazione cigli stradali.

L’accesso è consentito solo ai residenti, identificati tramite numero civico. Gli organizzatori richiedono massima riservatezza, limitando le fotografie. Le attività sono coordinate con rigore.

Villa Valguarnera: storia di una dimora aristocratica

Villa Valguarnera è una delle più significative dimore storiche della Sicilia. Costruita nel diciottesimo secolo su una collina che domina Bagheria e il golfo di Palermo, fu progettata da Tommaso Napoli per la famiglia Valguarnera. Caratterizzata da un ampio giardino su più livelli, vialetti scenografici, cortili interni, una maestosa facciata e logge panoramiche, è un simbolo del barocco siciliano. Ha ospitato numerosi ricevimenti e incontri di rilievo, mantenendo oggi il suo ruolo per eventi esclusivi e cerimonie di prestigio.

Bagheria e l'impatto dell'evento internazionale

Bagheria, vicina a Palermo, è nota per il suo patrimonio di ville storiche, tra cui Villa Palagonia e Villa Cattolica. L’arrivo della popstar Dua Lipa e dell’attore Callum Turner attira l’attenzione di fan e istituzioni, alimentando l’interesse per il patrimonio architettonico di Bagheria e la capacità della Sicilia di attrarre eventi di grande visibilità. L’organizzazione della cerimonia in questa cornice suggestiva valorizza il legame tra la pop culture mondiale e le eccellenze storiche e artistiche italiane, promuovendo il territorio.