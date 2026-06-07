Oggi, 7 giugno, Helena Prestes e Javier Martinez hanno raggiunto un nuovo importante traguardo: esattamente 16 mesi fa, infatti, i due si sono fidanzati e non si sono più lasciati. A distanza di un anno e quattro mesi dall'inizio della loro bella storia d'amore, gli Helevier continuano ad ottenere numeri incredibili sui social: un video della coppia che è stato condiviso dalla pagina Instagram di Chi Magazine poco più di un giorno fa, ha ricevuto oltre 20.000 like e un milione di visualizzazioni.

Giornata importante per Helena e Javier

Non accenna a placarsi il successo di Helena e Javier, tra i personaggi più amati e chiacchierati degli ultimi anni.

Questa domenica, inoltre, quelli che al Grande Fratello sono stati ribattezzati gli Helevier hanno festeggiato 16 mesi d'amore, un traguardo molto importante che i fan hanno voluto sottolineare con dediche e parole d'affetto.

"Un anno e quattro mesi di amore puro, auguri a voi", è uno dei messaggi più gettonati tra le persone che da tempo seguono e sostengono la coppia sui social.

Successo per la paparazzata a Capri

Anche se è passato quasi un anno e mezzo dall'inizio della loro storia d'amore, Helena e Javier continuano ad essere tra i più fotografati dello showbiz.

Lo scorso weekend, ad esempio, i paparazzi hanno avvistato la coppia a Capri e hanno immortalato momenti di tenerezza e complicità.

Su Instagram è stato pubblicato un video di quella giornata e in poco più di un giorno ha ottenuto 20.000 like e oltre un milione di visualizzazioni.

I post dedicati a Prestes e Martinez, dunque, continuano ad avere un grande successo anche a distanza di molto tempo dalla loro ultima apparizione in tv.

I progetti per il futuro

Dopo essersi rilassati a Capri, Helena e Javier sono rientrati a Lecco e hanno ripreso tutti gli impegni che avevano lasciato in sospeso prima della partenza.

La modella, in particolare, si è recata a Roma per fare qualche lezione di canto e ne ha approfittato per incontrare alcuni ex compagni di The 50, da Edoardo Tavassi a Federico Fusca.

Nel reality Amazon, però, Prestes ha anche recuperato il rapporto con Shaila: accantonato i dissapori del passato, le due si sono alleate e sono riuscite ad arrivare in finale insieme.