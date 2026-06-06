Oggi, 6 giugno, sul sito di Chi Magazine è stata pubblicata un'intervista esclusiva di Helena Prestes, la prima nella quale ha confidato a cosa sta lavorando in questo periodo. La modella, infatti, sta prendendo lezioni di canto perché nel suo futuro c'è un importante progetto nel mondo della musica: la 35enne sta per realizzare un altro grande sogno, quello di debuttare come cantante con il sostegno del compagno Javier Martinez.

Le confidenze di Helena sul lavoro

Chi segue Helena da tempo saprà che non si ferma mai, anzi ogni giorno si reinventa e cerca nuovi stimoli soprattutto nel lavoro.

In una recente intervista, infatti, la 35enne ha parlato per la prima volta di un progetto al quale si sta dedicando nell'ultimo periodo, una sfida che le permetterà di realizzare un altro grande sogno.

"Mi piace cantare e sto lavorando a qualcosa di molto importante. Per fare musica in modo professionale serve preparazione, tanto studio. Sto registrando tanto materiale, ma per ora non posso dire di più", ha dichiarato la modella che proprio in questi giorni sta prendendo lezioni dal vocal coach Davide Papasidero.

🎶 Davide Papasidero, cantante e vocal coach, ha condiviso nelle sue stories una foto insieme a Helena Prestes.



Nella pubblicazione ha scritto:



«Guardate un po’ chi ha cantato per me oggi?»

Inoltre, ha aggiunto:

«Presto vi faremo sentire/vedere.»#HelenaPrestes pic.twitter.com/XmxWVIQk21 — Update Helena Info (@infoprestes) June 6, 2026

La curiosità dei fan

Per il momento Helena non ha svelato quasi nulla del progetto al quale sta lavorando, ma ci ha tenuto a precisare che attualmente la musica è la sua priorità assoluta e per farla sta rinunciando a molte cose.

"Io sono troppo curiosa", "Novità musicali in arrivo, non vedo l'ora", "Voglio sapere tutto", "Sentirla cantare sarà bellissimo", "Un altro sogno che si avvera, sei unica", "Fiera di te", "Non ti fermi mai, ti ammiro molto", "Forza Helena, facci sognare", "Sarai bravissima, come in tutto quello che fai", si legge su X in queste ore.

Le dolci parole per Javier

Sempre in quest'intervista Helena ha speso bellissime parole per Javier, con il quale ha trascorso alcuni giorni di relax e divertimento a Capri.

"Ora conviviamo a Lecco nella nostra nuova casa, con lui è il paradiso", ha dichiarato la modella che solo pochi mesi fa ha comprato un'abitazione da sogno vicino al lago e nella quale si è trasferita dopo la fine della stagione sportiva (gli Helevier hanno vissuto a Terni da metà settembre ad aprile).