Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza all'Isola dei famosi? Questa è l'indiscrezione che ha diffuso Opinionista social e che la storica dama di Uomini e donne sembra aver confermato con un like su Instagram. Stando a quello che è emerso in queste ultime ore, la coppia nata in tv un paio d'anni fa sarebbe pronta a mettersi in gioco nel difficile reality sulla sopravvivenza, le cui registrazioni dovrebbero partire tra pochi giorni nelle Filippine.

L'indiscrezione sulla coppia nata a Uomini e donne

Oggi, 6 giugno, sul web si è diffusa un'indiscrezione che ha sorpreso tutti, in particolare i fan di Uomini e donne.

"Clamoroso! Roberta e Alessandro all'Isola dei famosi. Siete contenti?", si legge nel post che Opinionista social ha caricato sul suo account questo sabato e al quale l'ex dama ha messo like quasi immediatamente.

Tra gli utenti che hanno apprezzato la foto dedicata a questo rumor, infatti, c'è anche la storica protagonista del dating-show che da un paio d'anni fa coppia con l'imprenditore di origini campane che ha conosciuto in tv.

I commenti dei fan

Al momento quella della partecipazione di Roberta e Alessandro all'Isola 2026 è solo un'indiscrezione, ma sul web se ne sta già parlando tanto.

"Non ci posso credere", "Cosa non si fa per la notorietà", "Non li chiamano più in tv e si sono reinventati naufraghi", "Che ridere", "Ti pareva", "Sono stati anche troppo lontano dalle telecamere", "In bocca al lupo", "Chi l'avrebbe mai detto", "Andiamo bene", "Non aspettavano altro", "Cercavano solo questo", "Non può essere vero", si legge su Instagram in queste ore.

Le anticipazioni sulla nuova Isola dei famosi

I concorrenti dell'Isola dei famosi saranno svelati nei prossimi giorni, ma da alcune ore sono stati ufficializzati l'inviato e la conduttrice.

Con un comunicato, infatti, Mediaset ha confermato che a presentare la nuova edizione del reality sarà Selvaggia Lucarelli e che la sua "spalla" nelle Filippine sarà Alvin.

I naufraghi dovrebbero partire a brevissimo, invece le registrazioni dovrebbero cominciare attorno al 12 giugno. Questa stagione del format sulla sopravvivenza non avrà puntate in diretta e sarà trasmessa in autunno su Canale 5.