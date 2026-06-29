Il Paradiso delle Signore 11 è pronto a tornare su Rai 1 con i nuovi episodi a partire da settembre. Dopo il finale ricco di colpi di scena della decima stagione, cresce l'attesa per scoprire quali personaggi saranno ancora protagonisti delle nuove trame e quali, invece, potrebbero lasciare definitivamente la soap.

Le riprese della nuova stagione sono già iniziate e le prime indiscrezioni confermano il ritorno di molti dei volti più amati dal pubblico, insieme ad alcune possibili novità destinate a rinnovare il cast.

Marcello Barbieri ancora protagonista

Tra le conferme più importanti c'è quella di Marcello Barbieri, che continuerà a occupare un ruolo centrale nella narrazione. Il suo percorso riprenderà dagli eventi che hanno chiuso la stagione precedente e lo vedrà affrontare nuove sfide personali e sentimentali.

Il personaggio sarà ancora uno dei punti di riferimento del grande magazzino milanese, con vicende che promettono nuovi colpi di scena.

Torna anche Concetta Puglisi

Nel cast della nuova stagione ci sarà spazio anche per Concetta Puglisi, presenza ormai storica della soap. Insieme al marito Ciro, continuerà a essere coinvolta nelle dinamiche familiari che hanno conquistato il pubblico negli ultimi anni.

Le anticipazioni parlano di nuove difficoltà che metteranno alla prova l'equilibrio della famiglia Puglisi, rendendo Concetta una delle figure chiave delle prossime puntate.

Gli altri personaggi confermati

Oltre a Marcello e Concetta, dovrebbero tornare anche numerosi protagonisti storici della serie. Tra questi figurano:

Matteo Portelli , sempre più centrale nelle nuove storyline;

, sempre più centrale nelle nuove storyline; Adelaide di Sant'Erasmo , destinata a rimanere uno dei personaggi più influenti della soap;

, destinata a rimanere uno dei personaggi più influenti della soap; Mirella , pronta a vivere nuovi sviluppi personali;

, pronta a vivere nuovi sviluppi personali; Mimmo , che continuerà il proprio percorso all'interno della narrazione;

, che continuerà il proprio percorso all'interno della narrazione; Ciro Puglisi, ancora al centro delle vicende familiari.

Anche Rosa Camilli dovrebbe essere presente nella nuova stagione, sebbene con uno spazio narrativo che potrebbe risultare più contenuto rispetto al passato.

Possibili addii e nuove entrate

Non mancheranno però alcuni cambiamenti. Alcuni personaggi appaiono infatti in bilico e potrebbero non far parte stabilmente della nuova stagione. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Tancredi, Marta, Anita, Johnny e Irene, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali sul loro destino.

Parallelamente, la produzione starebbe lavorando all'ingresso di nuovi personaggi, destinati a introdurre intrecci inediti e a rinnovare le dinamiche del Paradiso senza snaturare l'identità della soap.

Quando debutta Il Paradiso delle Signore 11

Salvo variazioni di palinsesto, Il Paradiso delle Signore 11 dovrebbe debuttare su Rai 1 all'inizio di settembre, riportando in onda gli episodi inediti che accompagneranno i telespettatori per tutta la stagione televisiva.

Tra ritorni attesi, possibili addii e nuovi ingressi, la prossima stagione promette di mantenere alta l'attenzione dei fan con storie ambientate nella Milano degli anni Sessanta, tra passioni, segreti familiari e intrighi che continueranno ad animare il celebre grande magazzino.