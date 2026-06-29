Cambio di programmazione nel daytime estivo di Canale 5. A partire da sabato 4 luglio e successivamente anche domenica 5 luglio, la soap turca Forbidden Fruit non sarà più trasmessa nel fine settimana. La serie continuerà invece ad andare in onda regolarmente dal lunedì al venerdì, lasciando libero lo spazio del weekend a una nuova produzione destinata ad accompagnare il pubblico per tutta l'estate.

Al posto di Forbidden Fruit debutterà infatti Be My Sunshine, nuova serie romantica turca che sarà proposta ogni sabato e domenica nella fascia compresa tra le 14:15 e le 16:45 circa, raccogliendo il testimone della soap che fino a oggi aveva occupato quello slot.

Be My Sunshine debutta nel weekend di Canale 5

La nuova serie, già apprezzata in streaming, arriva ora anche sulla rete ammiraglia Mediaset con una storia che unisce romanticismo, commedia, emozioni e paesaggi mozzafiato.

L'appuntamento prenderà il via subito dopo la conclusione di Beautiful, offrendo diversi episodi consecutivi sia il sabato sia la domenica. Una scelta che punta a rinnovare il daytime festivo senza rinunciare al grande successo delle fiction turche, diventate ormai un punto di riferimento per il pubblico pomeridiano.

La trama di Be My Sunshine: amore, segreti e seconde possibilità

La protagonista della storia è Haziran, una giovane donna brillante e ambiziosa che vive a Istanbul.

Totalmente concentrata sulla carriera, conduce una vita frenetica e sogna di ottenere un'importante promozione professionale.

Per raggiungere il suo obiettivo accetta una delicata missione: recarsi su una splendida isola dell'Egeo per convincere il proprietario di un terreno a venderlo, così da permettere la costruzione di un grande resort turistico destinato a rivoluzionare l'economia locale.

Il proprietario è Poyraz, un uomo profondamente legato alla sua terra, ai suoi valori e alla tranquillità dell'isola. Determinato a difendere il frantoio di famiglia e il patrimonio costruito con tanti sacrifici, rifiuta categoricamente qualsiasi proposta di vendita.

L'incontro tra Haziran e Poyraz è tutt'altro che semplice.

I due appartengono a mondi completamente diversi: lei rappresenta la modernità, il successo e la vita cittadina, mentre lui incarna la semplicità, la natura e il forte senso di appartenenza alle proprie radici.

Con il passare dei giorni, però, la diffidenza iniziale lascia lentamente spazio alla curiosità reciproca. Haziran inizia a conoscere la vera realtà dell'isola, stringe amicizie sincere e comprende quanto le proprie azioni rischino di compromettere la vita di Poyraz e dell'intera comunità.

Quando scopre tutte le conseguenze del progetto immobiliare, decide di cambiare atteggiamento e di aiutare proprio l'uomo che inizialmente avrebbe dovuto convincere a vendere. Da quel momento nasce una relazione intensa, fatta di incomprensioni, gelosie, momenti divertenti, ostacoli familiari e sentimenti sempre più profondi.

Attorno ai due protagonisti ruotano numerosi personaggi che arricchiscono il racconto con intrecci sentimentali, rivalità, amicizie e colpi di scena, dando vita a una commedia romantica capace di alternare leggerezza ed emozione. Nel corso degli episodi Haziran dovrà scegliere se tornare alla vita che aveva sempre desiderato oppure seguire il proprio cuore, mentre Poyraz sarà chiamato a superare le proprie paure e ad aprirsi completamente all'amore.

Con i suoi paesaggi sul mare, l'atmosfera estiva e una storia d'amore destinata a evolversi tra difficoltà e grandi emozioni, Be My Sunshine si prepara così a diventare uno dei nuovi appuntamenti di punta del weekend di Canale 5.