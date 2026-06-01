La morte di Santos scuoterà La Promessa nelle prossime puntate: il ragazzo sarà colpito da un proiettile sparato dal duca di Carril e non ci sarà nulla da fare per lui.

Le anticipazioni rivelano che il padre di Vera farà irruzione al palazzo e sarà armato. L'uomo premerà il grilletto e colpirà Julieta e Santos. La donna riuscirà a salvarsi, ma per il ragazzo la situazione sarà irrecuperabile.

Vera nuova ospite al piano nobile de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che un nuovo lutto investirà i protagonisti della soap: Santos perderà la vita.

Tutto avrà inizio quando verrà svelata la reale identità di Vera. Quest'ultima sarà accolta da Alonso come ospite del palazzo e al piano nobile, ma per la ragazza i guai saranno appena iniziati. Suo padre Gonzalo, infatti, rivendicherà sua figlia e sarà pronto a tutto per riportarla a casa. Il duca di Carril minaccerà di denunciare Alonso per sequestro di persona, ma il marchese non cederà e proteggerà Vera fino alla fine. A quel punto, Gonzalo irromperà a La Promessa armato e farà fuoco. L'uomo sparerà due colpi e ad avere la peggio saranno Julieta e Santos. La nuova fiamma di Manuel starà molto male, ma se la caverà dopo l'operazione, anche se questo grave episodio riporterà il marchesino a rivivere l'incubo passato con la morte di Jana.

Per Santos, invece, non ci sarà nulla da fare: il proiettile sfiorerà il cuore e danneggerà i vasi sanguigni. I medici saranno brutali e spiegheranno che il ragazzo ha poche ore di vita.

Pia e Ricardo uniti nel dolore dopo mesi di distanza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos avrà appena il tempo di salutare tutti gli abitanti del palazzo. In fin di vita, il giovane chiederà perdono per i suoi errori e si riconcilierà con i suoi colleghi e con suo padre. Poco dopo, Santos esalerà l'ultimo respiro, distruggendo ogni speranza in Ricardo. La servitù sarà scossa dall'addio al giovane valletto, mentre Lorenzo non perderà l'occasione per infierire. Il Capitano, infatti, incolperà Vera per la morte di Santos, dicendole che nulla sarebbe accaduto se lei fosse tornata a casa dei duchi di Carril. Pia consolerà Ricardo che piangerà tra le sue braccia: dopo un lungo periodo di lontananza i due si ritroveranno più uniti che mai.