Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma attualmente in Spagna e tra un anno su Rete 4 rivelano che Vera apparirà sempre più in difficoltà in seguito alla sparatoria di cui si renderà protagonista suo padre alla tenuta. La giovane apparirà decisa ad andarsene ma verrà sorpresa dal ritorno di Lope.

Vera vuole lasciare la tenuta

Vera apparirà provata psicologicamente. La giovane racconterà a Simona e Candela di non essere in grado di sopportare i commenti del capitano de La Mata o di Ciro che l'hanno incolpata della grave situazione in cui si trova l'intero palazzo dopo la morte di Santos e il grave ferimento di Julieta.

Vera confiderà alle domestica di essere pronta ad affrontare i rimproveri di suo padre ma di non riuscire a fare la stessa cosa con quelli di Ricardo: "Lo sguardo del signor Pellicer si è fermato nel mio cuore. Mi sento come se mi odiasse per quello che è successo a suo figlio, e la cosa peggiore è che quell'odio è giusto".

Candela e Simona cercheranno di rassicurare Vera, dicendole: "ha attraversato la più grande tragedia che un padre possa subire". Nonostante le rassicurazioni delle due donne, la giovane apparirà decisa a cambiare idea, rivelando loro di aver sbagliato ad accettare l'ospitalità del marchese Alonso poiché sta mettendo in pericolo la vita di tutti.

Lope ritorna a La Promessa a distanza di mesi

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Candela e Simona proveranno a far cambiare idea a Vera, che però apparirà convinta. La donna confiderà che la tenuta ha smesso da tempo di essere il suo luogo visto che non c'è più nessuno a cui è legata. Proprio durante tale confessione un ragazzo farà il suo ingresso dalla porta delle cucine. Candela non riuscirà a trattare la sua gioia, tanto da esclamare: "Beh non lo so" prima di correre ad abbracciare Lope. Il cuoco farà ritorno alla tenuta a distanza di parecchi mesi dalla sua partenza che aveva spezzato il cuore di Vera.

Cristobal ha fermato un nuovo scontro tra Lorenzo e Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno su Rete 4, Catalina e Adriano sono apparsi in ansia in seguito al peggioramento delle condizioni di salute di Rafaela.

Il dottor Guillen ha fatto il suo arrivo alla tenuta per visitare la neonata. Leocadia, invece, si è preoccupata per la reputazione di Angela e per questo ha chiesto a Lorenzo di sistemare la situazione. Curro si è convinto che il capitano de La Mata sia il responsabile della morte di Jana. I due hanno avuto un nuovo scontro che è stato fermato dall'intervento di Cristobal. Quest'ultimo ha consigliato a Curro di non provocare Lorenzo, dimostrando di conoscere il loro trascorso.