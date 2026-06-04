Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Ricardo e Santos saranno protagonisti di un momento strappalacrime. Il valletto chiederà perdono al padre prima di esalare l'ultimo respiro.

Santos chiede scusa a Vera

Tutto inizierà quando Santos verrà trasportato negli alloggi della servitù in condizioni gravissime dopo essersi preso una pallottola nel cuore dal duca di Carril. Il giovane in fin di vita saluterà per l'ultima volta Vera, la quale gli chiederà perdono per non essersi recata prima a salutarlo: "Mi sento responsabile di tutto quello che è successo.

Se fossi andata via appena mio padre mi ha trovato... mi dispiace". Il valletto esonererà la donna da ogni senso di colpa, dicendole: "Ti sei sempre comportata bene con me, e ti ho ferito molto. Quando sono arrivato a La Promessa..." Santos apparirà pentito di quando aveva tentato di abusare della domestica in seguito al suo arrivo alla tenuta. Vera risponderà di averlo perdonato poiché le ha salvato la vita dalla furia del padre. La donna saluterà il suo amico, incapace di trattenere le lacrime.

Ricardo in lacrime per la perdita del figlio

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Santos riceverà l'estrema unzione da Padre Samuel prima di poter rimanere da solo con Ricardo. Il ragazzo chiederà al padre di stare sereno poiché ha accettato il suo destino e di volergli chiedere perdono per come si è comportato con lui.

Il valletto commosso dichiarerà: "Mi sarebbe piaciuto poter trascorrere più tempo con te e fare le cose che fanno un padre e un figlio". Santos aggiungerà: "Ho capito che mi amavi ed io ho cercato di ricambiare nel modo migliore. Sei il miglior padre che abbia mai avuto. Me ne vado sereno." Ricardo scoppierà in lacrime non prima di pronunciare: "Ti amo tantissimo, figlio".

Catalina è apparsa in ansia per la salute di Rafaela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio giugno su Rete 4, Curro ha ringraziato Lope per quello che ha fatto. Il giovane è certo di aver scoperto un elemento importante per la risoluzione del caso riguardante la morte di Jana. In particolare, il coinvolgimento di Lorenzo negli affari della gioielleria ha rappresentato la prova che sia legato al decesso della moglie di Manuel.

Curro sempre più convinto ha affrontato a muso duro il capitano de La Mata che non è apparso nulla spaventato.

Petra e Maria, invece, hanno provato a telefonare al vescovado per avere notizie su Samuel. Cristobal ha scoperto le due donne, mettendole in una posizione molto scomoda. Infine Catalina è apparsa sempre più in ansia per la salute di Rafaela.