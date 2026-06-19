Venerdì 26 giugno su Canale 5 verrà trasmessa la quinta puntata de L'Erede (Halef in lingua originale). Gli spoiler annunciano nuovi intrighi ma anche diversi colpi di scena in villa: Yildiz infatti viene cacciata di casa da Serhat, ma quest'ultimo in un secondo momento sembra tornare sui suoi passi. Yusuf invece prende in ostaggio Hamza e lo tortura fino a quando non rivelerà il nome del mandante dell'attentato ai danni del capofamiglia.

L'erede: anticipazioni 26 giugno

Le anticipazioni de L'erede vedono all'orizzonte una nuova faida dopo l'attendato ai danni di Serhat.

Akif si trova in ospedale dopo aver salvato la vita del fratello, mentre Yusuf prende in ostaggio Hamza e lo tortura fino a quando non farà il nome del mandante dell'attentato. Ridotto allo stremo il padre di Ilyas rivela che ad ordinare l'attentato è stato Asir, ma Serhat appare piuttosto scettico.

Il destino di Yildiz invece sembra essere segnato: Sultan ordina lo sgombero della camera appartenente alla ragazza e convince Serhat a non rendere fede al rito religioso, poiché sostiene che fosse solo una formalità per siglare la pace con la famiglia rivale. Inizialmente Serhat caccia di casa Yildiz, ma in un secondo momento decide di farla restare in villa poiché ammaliato dal fascino della ragazza.

La convivenza tra Yildiz e Melek è sempre più difficile, tanto che la seconda decide di lasciare la villa. Anche in questo caso Serhat prende posizione: inizialmente il capofamiglia vuole fermare la sua seconda moglie, ma poi la lascia andare. Nel frattempo Serhat è chiamato ad occuparsi di un'altra vicenda spinosa: Yusuf lo informa che Asir è stato rapito, quindi il capofamiglia vuole risolvere la questione lasciando fuori Akif.

Melek sconvolta quando scopre di essere stata adottata

Oltre alla situazione sentimentale precaria, Melek è chiamata a rispondere ad una verità sconvolgente sui suoi genitori: quando era piccola è stata adottata. Mentre Nergis ha sempre temuto che la ragazza potesse venire a conoscenza della verità, Melek ha accusato i genitori di non averla mai amata davvero altrimenti le avrebbero detto la verità.

Intanto Zyan si reca da Sevde e la esorta a mettere da parte i rancori legati al passato. Sultan invece intende capire cosa sia realmente accaduto in passato e di chi sia figlia Melek.

Dove e quando seguire la dizi turca

La serie tv L'erede è possibile seguirla sul piccolo schermo tutti i venerdì alle ore 21:45 su Canale 5. Le puntate sono inoltre disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove sono presenti anche gli episodi precedenti alla quinta puntata.