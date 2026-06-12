Venerdì 19 giugno su Canale 5 alle ore 21:45 torna un nuovo appuntamento con L'erede (Halef: Köklerin Çağrısı in lingua originale). Gli spoiler vedono Serhat in pericolo, visto che suo fratello Akif organizza un attentato ai suoi danni. Problemi anche tra Melek e Yildiz, visto che quest'ultima lascia intendere di aver avuto una notte di passione con suo marito quando nella realtà non è mai accaduto nulla.

Anticipazioni L'erede

In occasione della nuova puntata de L'erede, le anticipazioni annunciano nuovi intrighi ma anche tanti colpi di scena. La vita di Serhat verrà messa a repentaglio, per mano di Akif: quest'ultimo infatti, progetta un attentato ai danni del fratello.

In un secondo momento però il diretto interessato farà da scudo al fratello salvandogli la vita, ma si tratterà solo ed esclusivamente di un piano per apparire meglio agli occhi dell'erede designato dal capofamiglia.

Intanto in villa, la convivenza tra Yildiz e Melek non sembra essere affatto pacifica. Uscendo dalla camera di Serhat, la figlia della famiglia Kordagli incontra Kevser e lascia intendere di aver trascorso la notte con il marito. Nel momento in cui la voce arriva a Melek, la ragazza va su tutte le furie: la giovane infatti, fatica ad accettare il ruolo di seconda moglie ma suo marito Serhat l'ha costretta a vivere in villa e rispettare i doveri di consorte.

Il commento di alcuni utenti del web

L'erede risulta essere molto seguita tra gli utenti di X, tanto che i fan affezionati continuano ad esprimere delle loro opinioni in merito alla trama.

Un utente ha scritto: "Io veramente non capisco Melek cosa vuole, se Yildiz è designata come prima moglie di Serhat". Un altro utente ha affermato: "Certo che in questa dizi, le donne vengono maltrattate in ogni occasione". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Serhat nei panni dell'erede mi piace tantissimo". Un altro fan ha invece commentato il gesto di Akif: "Quando Serhat scoprirà dell'attentato è meglio che si faccia trovare più lontano possibile da Urfa". Uno spettatore ha commentato: "Continuo a seguire L'erede ma non sono fino a quando lo farò, perché trovo che sia una serie sottotono rispetto alle altre".