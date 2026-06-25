Un lapsus in diretta che non è passato inosservato e che, nel giro di poche ore, è diventato virale sui social. Protagonista dell’episodio è Pino Rinaldi, conduttore di “Ignoto X” su La7.

Durante la puntata di ieri, nel presentare il primo blocco del programma, il giornalista ha infatti commesso una gaffe citando per errore “Chi l’ha visto?”, la storica trasmissione di Rai 3.

Il lapsus in diretta e il video virale

"Tutto questo tra pochissimo su 'Chi l'ha visto?'... seh, su 'Ignoto X'".

La frase, pronunciata in diretta, è subito diventata oggetto di condivisioni e commenti online, soprattutto perché arriva in un momento in cui si discute del futuro di Federica Sciarelli e della conduzione proprio di Chi l’ha visto?.

Un contesto che ha reso la gaffe ancora più evidente e commentata.

Social scatenati tra ironia e interpretazioni

Il video ha rapidamente infiammato i social network, dove gli utenti hanno reagito con ironia e battute.

"Lapsus ma attualissimo", scrive qualcuno. Altri scherzano: "Pino ha confessato".

Non mancano le interpretazioni più leggere: "Pino, è un'anticipazione o un lapsus freudiano?"

Anche le “candidature” ironiche alla successione

Tra i commenti spunta anche chi propone scenari più fantasiosi, trasformando la gaffe in un gioco mediatico.

"Io vedrei bene Pino Rinaldi alla conduzione di #chilhavisto. Però si deve portare anche il mitico Carmelo", scrive un utente, alimentando ulteriormente il tono ironico della vicenda.

Un errore in diretta che, complice il contesto, si è trasformato in un piccolo caso social.