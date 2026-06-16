Le voci si fanno sempre più insistenti negli ambienti televisivi riguardo a Salvo Sottile, indicato come il principale candidato alla conduzione di ‘Ore 14’ e ‘Ore 14 Sera’ su Rai2. Questa ipotesi emerge a ridosso della seduta del Consiglio di Amministrazione Rai, che dovrà varare i palinsesti della prossima stagione televisiva. Il possibile approdo di Sottile alla guida di questi importanti spazi di approfondimento arriva in un momento di significativo cambiamento per la rete, in seguito all'ufficializzazione del passaggio di Milo Infante a Mediaset, che ha lasciato così vacante la sua posizione sulla seconda rete Rai.

Il futuro di ‘Ore 14’ e i movimenti in Rai

La trasmissione ‘Ore 14’, punto di riferimento per l'approfondimento pomeridiano di Rai2, si prepara dunque a un cambio significativo alla sua guida. Salvo Sottile, volto noto del servizio pubblico, attualmente impegnato con il programma di inchiesta ‘Far West’ su Rai3, sarebbe pronto a lasciare questo incarico per assumere la conduzione dei format pomeridiani di Rai2. Parallelamente, le indiscrezioni suggeriscono un'altra potenziale staffetta interna: Antonino Monteleone, che conduce ‘Filorosso’ sulla stessa rete, potrebbe subentrare a Sottile alla guida di ‘Far West’, ridisegnando così parte dell'offerta informativa di Rai3.

Rinnovamento del format e decisioni imminenti

In vista della nuova conduzione, non si esclude che il format e persino il titolo di ‘Ore 14’ possano essere oggetto di un rinnovamento. Tali modifiche potrebbero essere valutate nelle settimane successive all'ufficializzazione del nuovo conduttore, anche in funzione di eventuali nuovi innesti tra gli autori del programma. Al momento, il nome di Salvo Sottile rimane il più accreditato e circola con insistenza per la successione di Milo Infante. Tuttavia, la decisione definitiva e l'approvazione formale di tutti i cambiamenti attesi dipenderanno dall'esito della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione Rai.