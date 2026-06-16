La prima puntata di Temptation Island andrà in onda il 24 giugno, ma sul web stanno già circolando molte voci su come si sarebbe concluso il percorso di alcune coppie del cast. Stando a quello che si legge su Lollo Magazine, Danilo e Francesca si sarebbero confrontati al falò a pochi giorni dall'inizio delle riprese e avrebbero deciso di darsi un'altra possibilità.

News sul viaggio nei sentimenti di Danilo e Francesca

Nelle ultime ore stanno circolando molte indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto nei villaggi di Temptation Island durante le riprese, in particolare su come si sarebbero conclusi i percorsi di alcuni componenti del cast.

Da giorni si vocifera che quattro coppie si sarebbero confrontate al falò a pochissimo tempo dall'inizio delle registrazioni, e tra chi avrebbe concluso l'avventura in anticipo ci sarebbero anche Danilo e Francesca.

Secondo un rumor ancora tutto da confermare, i due avrebbero avuto un duro faccia a faccia davanti a Filippo Bisciglia e poi avrebbero deciso di tornare a casa insieme.

La ragazza, dunque, avrebbe messo da parte la sua forte gelosia e si sarebbe riappacificata con l'uomo al quale è legata da diversi anni.

Il retroscena su Sara e Gabriele

Sempre in queste ore sul web si è diffusa un'indiscrezione su un'altra coppia di Temptation Island 2026.

Amedeo Venza, infatti, ha attirato l'attenzione di molti utenti scrivendo su Instagram che Sara e Gabriele si sarebbero detti addio dopo un falò di confronto anticipato, uno dei tanti della nuova edizione del reality.

A differenza di Danilo e Francesca, dunque, altri componenti del cast non avrebbero resistito alle tentazioni e ciò li avrebbe portati a separarsi definitivamente.

La programmazione di Temptation Island 2026

La nuova edizione di Temptation Island debutterà su Canale 5 tra otto giorni, ovvero il 24 giugno, e farà compagnia ai telespettatori per circa un mese e mezzo.

Attualmente sarebbero previste sei puntate totali: le prime tre andranno in onda il mercoledì sera, le ultime tre il lunedì.

Tra i fan c'è chi non esclude l'aggiunta di uno o due appuntamenti a quelli già in programma, soprattutto se il reality dovesse far registrare ascolti record come è accaduto nelle stagioni precedenti.